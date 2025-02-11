'Его люди постоянно приезжают ко мне': Трамп заявил, что разговаривал с Си Цзиньпином после инаугурации

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с главой КНР Си Цзиньпином после состоявшейся 20 января инаугурации. По словам американского лидера, люди Си постоянно приезжают к нему.

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Об этом сообщает CNN, 11 февраля. Республиканец также добавил, что ему нравится глава Китая.

"Да, я с ним разговаривал", – ответил Трамп, когда его спросили, разговаривал ли он с китайским лидером после инаугурации.

Однако когда именно состоялся звонок и какая была тема разговора, он не сказал.

"Мне он очень нравится, президент Си. Я разговаривал с ним, я тоже разговариваю с его людьми. Его люди приезжают ко мне, у нас очень хорошие личные отношения", – отметил американский руководитель.

Также он заявил журналистам, что "не спешит" вести переговоры с Си с того же дня, когда администрация ввела 10% пошлину на китайский импорт. На прошлой неделе Китай объявил о широком пакете экономических мер против США в ответ на введение Трампом 10% пошлины на китайский импорт.

Напомним, 17 января Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. По словам Трампа, разговор получился "очень продуктивным" для обеих сторон. Лидеры говорили о "балансе между торговлей, фентанилом, TikTok и прочее".

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп, по прогнозам некоторых аналитиков, может заключить союз с Китаем и вместе завершить войну РФ против Украины. Несмотря на конкуренцию обеих стран, 2025 год может стать годом, когда Трамп и Си обнаружат, что у них гораздо больше общего, чем кажется.

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