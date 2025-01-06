В 2025 году мир может столкнуться с неожиданными потрясениями. По мнению экспертов, людям могут угрожать всевозможные катастрофы – от крупнейшей кибератаки с применением искусственного интеллекта до смертоносных эпидемий.

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А избранный президент США Дональд Трамп, по прогнозам некоторых аналитиков, может заключить союз з Китаем и вместе завершить войну РФ против Украины. Американская газета Politico опросила футурологов, ученых, политологов и других экспертов и обнародовала список "Черных лебедей" нового года.

Крупнейшая кибератака в истории

2025 год может легко стать свидетелем "крупнейшей кибератаки в истории", которая выведет из строя, по крайней мере на некоторое время, значительную часть мировой инфраструктуры, будь то для преднамеренного получения выгоды или для манипулирования людьми, чтобы заработать на коротких позициях на мировых рынках, говорится в статье.

Киберпреступность уже является огромной проблемой, и о ней большинство жертв не любят говорить. Говорят, что она глобальнее, чем вся мировая торговля наркотиками.

Одним из идеальных инструментов для такой кибератаки может стать ИИ, популярность которого растет, а цена падает, пишет газета.

Секретная сделка, призванная остановить разработку Ираном ядерного оружия

Россия не хочет, чтобы Иран обладал ядерным оружием, как и США. Москва пыталась помочь президенту США Джо Байдену возродить международную ядерную сделку, обсудив с Тегераном временное соглашение со смягчением санкций в обмен на некоторые ограничения его ядерной программы.

Иран отверг его, и месяц спустя войска РФ напали на Украину, говорит Мэтью Берроуз, руководитель программы центра стратегического прогнозирования Центра Стимсона.

Россия теперь "в постели" с Ираном, зависимая от его поставок беспилотников для войны против Украины.

После падения династии Асадов российский диктатор Владимир Путин подвергается критике на родине за снижение влияния РФ на Ближнем Востоке, отмечает эксперт. Поддерживаемое США нападение на Иран показало бы, насколько мало власти у России.

Потенциальная договоренность между Ираном, РФ и США может включать паузу в иранских ядерных программах в обмен на дипломатические уступки.

"Поздно ночью Путин звонит Трампу по частной защищенной линии и сообщает ему, что у него есть секретная сделка, чтобы остановить разработку Ираном ядерного оружия. Путин убедил Иран согласиться на пятилетнюю паузу в любом ядерном вооружении, пока Трамп отговорит Израиль от нападения.

Новому президенту США удается убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передав ему обещание премьера Саудовськой Аравии нормализовать отношения с Израилем при условии, что он откажется от атаки на Иран. Чего Трамп не знает, так это того, что Путину пришлось согласиться отправить Тегерану передовые системы ПВО через год на случай израильской атаки", – такой сценарий описывает эксперт.

Альянс Трампа и Си Цзиньпина

2016-2020 годы были пиком конкуренции между Китаем и США. Китай утверждал, что он обгонит США как крупнейшую экономику мира. Но теперь Пекин умерил свои амбиции и борется с экономическими проблемами, вызванными локдаунами из-за COVID-19, кризисом недвижимости, долгом местных органов власти, безработицей среди молодежи и быстрым старением населения.

Приоритеты США также изменились. В кампании 2024 года Трамп пообещал положить конец российско-украинской войне, которая началась после его первого срока.

Трамп и Си, которые оба выказывали личное восхищение Путиным, могут работать вместе с последним, чтобы сформировать "мирное соглашение, приемлемое для трех сильных стран мира", считает основательница Китайской экономической лаборатории Нэнси Цянь.

Кроме того, Трамп обещал ограничить иммиграцию. Это, вероятно, сократит предложение рабочей силы и повысит цены. Может ли Трамп позволить высокие пошлины на китайские товары, которыми он грозил Китаю и которые могут иметь схожие последствия для цен?

Если ему придется выбирать, Трамп отдаст приоритет иммиграции, которая была центральным вопросом выборов, а не тарифам. Это открывает Трампу и Си еще одну дверь для переговоров и компромиссов.

Вот почему 2025 год может стать годом, когда Трамп и Си обнаружат, что у них гораздо больше общего, чем кажется, считает эксперт.

Обвал рынка и глобальная паника

Злоумышленники используют искусственный интеллект для манипуляции рынками, создавая панику и атакуя биржи, говорит профессор стратегического прогнозирования Эми Уэбб.

"Перед началом атаки ИИ автоматически генерирует миллионы сценариев, проверяя различные переменные, чтобы оптимизировать лучшие каналы и время для запуска кампании по дезинформации. Имея стратегию, злоумышленник вызывает искусственную панику на рынке, поскольку ИИ выполняет высокочастотные сделки со сверхчеловеческой точностью и заставляет хедж-фонды и других следовать его примеру", – объясняет Уэбб.

Сложная и быстаря атака "ошеломлят администрацию Трампа"; такой масштаб технического сбоя шокирует, поскольку нет ни персонала, ни плана, чтобы решить проблему, говорится в прогнозе профессора.

"Крах рынка вызывает глобальную панику, неопределенность преследует инвесторов по всему миру, а на Лондонской и Токийской биржах происходят аналогичные атаки. Ходят слухи, что за всем этим стоит крайне левое технологическое ополчение, намеревающееся уничтожить Трампа, используя его самое слабое место: его личное богатство", – прогнозирует эксперт.

Свержение режима Лукашенко

В Беларуси в 2025 году возможно свержение режима диктатора Александра Лукашенко, считает экс-зам помощника министра обороны США Эвелин Фаркас.

Это может произойти в результате ослабления поддержки Кремля после негативного исхода войны в Украине. Беларуский народ может обрести независимость, использовав ослабление позиций Путина и его неспособность вмешаться для спасения Лукашенко.

Масштабная эпидемия

Джордж Бенджамин из Американской ассоциации общественного здравоохранения описал вспышку неизвестной болезни в США "в небольшой сельской общине, которая плохо вакцинирована". Вспышка перерастает в эпидемию из-за медленного реагирования властей.

Первые симптомы напоминают грипп с лихорадкой, головной болью, мышечными болями и болью в горле. Местные власти изначально считают, что это сезонная вспышка гриппа, но предварительные результаты тестов на типичные вирусные заболевания, такие как грипп, ковид и респираторно-синцитиальный вирус, – отрицательные.

Прорыв в квантовых вычислениях

В статье Politico также описывается такой сценарий, как внезапный рост искусственного суперинтеллекта и прорыв в квантовых вычислениях.

Этот технологический скачок может катализировать значительный рост ВВП в новых отраслях и привести к неожиданным геополитическим альянсам и перестройкам в глобальном масштабе, говорится в статье.

Так, Азиз Хак из Чикагского университета полагает, что Китай способен на революционный шаг в квантовых вычислениях, превратив их в оружие.

Кроме того, в 2025 году эксперты, опрошенные журналистами, не исключают таких сценариев, как разрешение конфликта между Палестиной и Израилем на основе принципа двух государств, столкновение из-за изменения границ штатов в США и создание ядерного оружия в Южной Корее.

Также вероятно, что в новом году борьба с изменениями климата "станет нормой", говорится в статье.

Газета подчеркивает, что все описанные сценарии маловероятны, но их реализация может иметь катастрофические последствия.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным немецкой газеты Bild, в правительстве Германии считают, что Путин в скором времени может закончить войну против Украины. Одной из причин, которая будет подталкивать его к такому решению, является стремительное ухудшение экономики страны-агрессора.

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