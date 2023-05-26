'Его это очень затрагивает': Папа Римский поделился, о чем говорил с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане просил Папу Римского Франциска позаботиться о детях, вывезенных оккупантами в Россию. Эта тема "очень затрагивает" главу украинского государства.

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Об этом Франциск рассказал журналисту Telemundo News. "(Зеленский. – Ред.) попросил меня об очень большой услуге – попытаться позаботиться о детках, вывезенных в Россию", – сказал понтифик.

Перед этим журналист спросил Франциска, шла ли речь ли о поддержке украинской "формулы мира".

Однако Папа Римский ответил, что тон разговора "был не тот".

"Посредничеством (в переговорах с Россией. – Ред.) они не так обеспокоены, поскольку украинский блок действительно сильный: вся Европа, США. Но что его очень затрагивает и о чем он просил в плане сотрудничества, это попытаться вернуть деток в Украину", – сказал глава Католической церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 мая Зеленский в рамках краткого визита в Италию прибыл в Ватикан, где встретился с Папой Римским Франциском. По словам президента, во время встречи основное внимание было уделено прекращению войны и украинской "формуле мира".Также в разговоре Зеленский подчеркнул, что РФ депортировала десятки тысяч детей.

– 5 мая Франциск встретился с митрополитом РПЦ Антонием.

– Ранее Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, направленной на урегулирование конфликта между РФ и Украиной. Он выразил надежду на возможность выступления посредником.

– Франциск в марте заявил о готовности к диалогу с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. По его словам, в первые дни войны он просил о встрече, но получил отказ.

– 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинских детей во время вторжения в Украину.