Современная Российская Федерация очень похожа на Италию во времена Второй мировой войны – бездарная диктатура с относительно бестолковой армией. Китай же напоминает нацистскую Германию, поддерживающую вассального "партнера" в рамках своей глобальной борьбы за вытеснение Соединенных Штатов из международного лидерства. При этом мечтая сделать юань мировой резервной валютой вместо доллара США.

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Китайская Народная Республика играет в свою игру, в которой Москва исполняет роль своеобразной приманки для коллективного Запада, отвлекая внимание от гегемонистских планов Китая. Россию можно победить, разбив тандем "Пекин-Москва", а для этого нужно повлиять на Китай экономически, или еще каким-либо другим образом. На сегодняшний день Китай – единственная сила, которая может убедить Россию покинуть территорию Украины.

Но пока в американском Конгрессе республиканцы продолжают блокировать возможность предоставления помощи США Украине, никто из них не хочет задуматься над тем, если Америка отвернется от украинцев, то этим они спровоцируют войну с Китаем через Тайвань.

А у тех политиков, что так настойчиво предлагают отдать Российской Федерации оккупированные ею 20 процентов украинской территории ради якобы "мира", хотелось бы спросить – готовы ли они отдать Калифорнию, Орегон или Вашингтон иностранным захватчикам? Ответ очевиден. Так почему вы рекомендуете подобное украинцам?

Российские террористические войска ежедневно совершают военные преступления в Украине. И только те, кто совершенно нечувствительны к страданиям других или полностью лишены моральных ориентиров, могут рассматривать вообще такую возможность задобрить Путина. В то время, когда единственный выход – это полный разгром преступных группировок московских варваров-террористов.

И когда некоторые недальновидные политики в США пытаются убедить свой электорат в глубинке, что не стоит тратить деньги американских налогоплательщиков на помощь Украине, то в итоге может случиться так, что за такой подход американцам вскоре придется вместо зеленых долларов заплатить кровью своих воинов. Ведь понятно, что Москва не намерена останавливаться на Украине.

Российские власти, несомненно, помнят, что царь Николай II был свергнут в 1917 году в результате революции, которая началась с бунтов из-за нехватки хлеба во время войны. Дефицит курятины и яиц в Российской Федерации показывает, что путинский режим уже очень близок к той ситуации, когда голодные бунты могут начаться на всех территориях этой недоимперии.

Поэтому Кремль, через своих агентов влияния по всему миру, так настойчиво стремится к миру на своих условиях, что означало бы не что иное, как капитуляцию Украины перед коварным и жестоким врагом.

Не стоит подыгрывать Путину, когда он растянут на веревках санкций, а Россия находится накануне предполагаемого экономического коллапса. Путинский режим нужно добивать сейчас, когда он наиболее уязвим, а не играть с Украиной в игру "дам – не дам", в то время как смерти и разрушения страны стали уже повседневной жизнью украинцев.

Нельзя закрывать глаза на геноцид украинцев во время российско-украинской войны. Ведь трагедия украинцев будет не меньшей Голодомора 1932-1933 годов, если США и Запад покинут Украинское государство один на один с геноцидниками из Московщины.

Вероятно, что лучшей стратегией в российско-украинской войне было бы максимизировать потери России в Украине, одновременно увеличивая экономическое давление. Чтобы рядовые россияне, чувствуя катастрофическое ухудшение уровня своей жизни и стагнацию экономики, массово выступили против путинского режима и требовали отстранения Путина от власти.

Пока россияне не могут сместить российского диктатора на выборах, однако существуют механизмы, которые помогут справиться с такими нарушителями международного порядка, как Путин. И конечно, это не выборы. Бунт Пригожина в 2023 году, который прошел полпути до Москвы, прежде чем его остановили, наглядно показывает, насколько на самом деле уязвим путинский режим. Нужно только серьезно надавить на него, чтобы структура власти Путина начала сыпаться.

Когда мы говорим об оси зла – России, Иране и Северной Корее, то нельзя не включать в нее и Китай. Ведь именно Пекин неформально возглавляет эту ось, став политическим патроном не только КНДР и Ирана, но и Российской Федерации. А покупая нефть у России и Ирана, Китайская Народная Республика выступает прямым спонсором всех войн, которые ведут эти две страны.

В этой сверхсложной ситуации врагов Запада вдохновляет тот факт, что Конгресс Соединенных Штатов никак не может договориться о продлении американской помощи Украине. Отважные украинские воины мужественно борются за независимость своего государства Украины, однако при таких подходах союзники Америки не могут быть уверены, что США не вытащат ковер у них из-под ног.

Поскольку Республиканская партия находится под большим влиянием человека, который может и будет решать политическую судьбу любого, кто не желает играть за его правилами и на его победу. Таким образом, он может помочь своему "гениальному" приятелю Путину, прекратив помощь Украине. В то время, когда другой союзник российского диктатора, но уже в Европе – венгерский премьер Виктор Орбан, пытается любой ценой перекрыть помощь украинцам от Европейского Союза.

Ситуация сложная, но не безнадежная. Если Евросоюз хочет стать глобальным игроком, он должен теснее сотрудничать с Соединенными Штатами относительно помощи Украине. Одновременно инвестируя значительные средства в собственные оборонные и технические исследования. На этом ответственном направлении европейцы должны действовать быстро и оперативно. Потому что это в их национальных интересах.

Но проблема не только в том, чтобы стать глобальным игроком. Объединив усилия с США, Европа должна справиться с ростом влияния Китая на Европейский континент. Учитывая, что КНР это не демократия, а тоталитарное государство, где все работает по совершенно другим принципам и программам. Там не поддерживают верховенство права и прозрачность исполнения законов, как в демократических государствах. А это то, что делает Китай опасным.

В прошедшие несколько десятилетий Европа была огромным рынком для товаров из Китая. Но если Пекин откровенно становится на сторону России в ее войне с Украиной, за это КНР должна быть наказана юанем. Выбирать себе союзников нужно думая, а не подталкивать Россию к войне в Украине, при этом делая вид, что китайцы здесь ни при чем.

Логика Си Цзиньпина достаточно проста. Для Китая он считает лучшим решением помочь Путину удержаться у власти и сделать все возможное, чтобы он не проиграл в Украине. Одновременно Пекину не нужна экономически и военно сильная Российская Федерация. Нужен только стабильный и надежный антизападный союзник.

По иронии судьбы, чем слабее становится Россия, тем больше она приближается к статусу полностью вассального государства Китая. Чем дешевле становится российский экспорт, тем увеличивается зависимость России от китайского жизненно важного импорта. То есть полностью реализуется опробованная модель колониальной эпохи, только с "китайской спецификой".

В то же время Си Цзиньпин гораздо больше заботится об ослаблении Запада и усилении контроля Коммунистической партии над своей страной, чем о том, чтобы сделать что-то, что улучшило бы экономику Китая. Большинство проблем для КНР он создал сам. Но поддерживая свою потенциальную жертву – Россию, Пекин выжидает, когда Российская Федерация дойдет до такого критического экономического состояния, чтобы "спорные российские земли" легко можно было присоединить к китайским территориям. И чем дольше китайский лидер будет ждать того, чтобы остановить эту войну, тем более слабым станет режим Путина.

Хотя теперь Си Цзиньпин должен заплатить за свой московский гамбит репутацией КНР на международной арене. Ему нужна помощь с экономикой, но она повисла, и он не получит ее, пока не прекратит свою поддержку Путина. Надежды китайского руководства, что чем дольше затянется война с Украиной, тем лучше будет Китаю, ошибочны. Реальность доказывает обратное – в таком случае Соединенные Штаты будут еще больше направлять своих ресурсов на сдерживание Китая.

Хотя "большой Си" может оказаться умнее Путина. Поскольку Путин сделал именно то, чего не должен был делать ни один "зрелый" диктатор. Внимание российского населения медленно начинает возвращаться к происходящему внутри России вместо того, чтобы концентрироваться на внешних проблемах, как было задумано, когда путиноиды начали преступную войну с Украиной. Российский диктатор очень боялся начала революции в России, а теперь его будут ждать бунты. Которые могут развалить изнутри страну, которую он уже успел приватизировать в свою пользу.

Морозы совершенно "неожиданно" ударившие по Московии, продемонстрировали коллапс системы управления Российской Федерацией. Лидерство Путина разваливается. Ему и его сторонникам пора почувствовать реальность и посмотреть в глаза фактам, а также отказаться от дальнейшего ведения войны в Украине и оккупации украинских территорий.

Путин необдуманно стал инструментом Си Цзиньпина в попытках устранить мировое лидерство Соединенных Штатов. Именно для достижения этой цели Пекину нужна Россия как марионетка, хотя эта марионетка до сих пор считает себя мировой сверхдержавой.

Пекин сыграл на геополитических амбициях Путина. Китайцы будут терпеливо ждать, когда Россия будет экономически и военно истощена в длительной войне с Украиной. В этом случае российский диктатор допускает ту же ошибку, что Сталин совершил в отношении Гитлера. Думая, что у него с нацистским фюрером хорошие партнерские отношения, и что они захватят, а затем вместе разделят весь мир между собой.

Подобным результатом "братство" с Китаем может завершиться и для Путина. Положив свою голову в пасть "китайского тигра", нечего и думать, что тот не соблазнится ее откусить. Но в Москве почему-то наивно полагают, что этого случиться с ними не может.