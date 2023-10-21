"Двоих освободили, но удерживают еще 200": спикер ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в показушности
Спикер ЦАХАЛ подтвердил освобождение двух американских заложниц, похищенных представителями ХАМАС. В то же время, он обвинил террористическую группировку в показушности, ведь она продолжает содержать еще около 200 пленных.
Об этом пишет израильская англоязычная онлайн-газета The Times of Israel. Издание цитирует слова спикера ЦАХАЛа контрадмирала Даниэля Хагари, которые он сказал во время пресс-конференции в Тель-Авиве.
Хагари подтвердил, что Джудит Тай Раанан и ее 17-летняя дочь Натали были уволены ХАМАСом и находятся под охраной израильских войск. В то же время он отметил, что террористическая группировка содержит еще 200 заложников, среди которых женщины и дети.
"Хамас представляет себя миру в настоящее время как освобождающий заложников по гуманитарным соображениям. Но на самом деле мы говорим о террористической группе убийц, которые в это время держат в плену младенцев, детей, женщин и стариков", — сказал Хагари.
По его словам, ЦАХАЛ продолжает свои усилия по возвращению заложников в Израиль.
Хагари добавил, что Армия обороны Израиля продолжает готовиться к "следующим этапам боевых действий", которые будут включать большую наземную операцию в секторе Газа.
"Вероятно, бои продлятся еще много недель", – отметил он.
Как сообщал OBOZ.UA:
Израиль эвакуирует 20-тысячный город вблизи границы с Ливаном. ЦАХАЛ продолжает готовиться к наземной операции в секторе Газа, однако в подкрепление к палестинским боевикам ХАМАС пришла и ливанская группировка "Хезболла".
Украина продолжает вывозить своих граждан из Израиля после нападения ХАМАС. Накануне, 19 октября, из Израиля вылетел четвертый эвакуационный борт, доставивший еще 79 граждан Украины в Румынию.
Однако в результате нападения боевиков ХАМАС погибли 24 украинца, еще трое пропали без вести. Граждан Украины, а также США больше всего среди жертв атаки.
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