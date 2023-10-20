Израиль эвакуирует 20-тысячный город вблизи границы с Ливаном: готовится к наземной операции

Официальный Иерусалим распорядился эвакуировать 20-тысячное население Кирьят-Шмоны, которая расположена в 300 км от границы с Ливаном. Армия обороны Израиля продолжает готовиться к наземной операции в секторе Газы, однако в подкрепление к палестинским боевикам ХАМАС подоспела и ливанская группировка "Хезболла".

Об этом сообщило издание The Jerusalem Post. В связи с продолжением перестрелки на северной границе Израиля зафиксированы жертвы с обеих сторон, и ситуация продолжает накаляться.

"Кирьят-Шмона, расположенный чуть более чем в миле от ливанской границы, был главной целью ракетных обстрелов "Хезболлы" в прошлых войнах", – поясняют позицию израильских властей журналисты.

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Напомним, ранее Иерусалим распорядился эвакуировать Сдерот с 30-тысячным населением, расположенный недалеко от северной границы сектора Газа. Минимальное расстояние от сектора Газа к границе Сдерота составляет менее двух километров.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина продолжает вывозить своих граждан из Израиля после нападения ХАМАС. Накануне, 19 октября, из Израиля вылетел четвертый эвакуационный борт, доставивший еще 79 граждан Украины в Румынию.

Тем не менее в результате нападения боевиков ХАМАС погибли 24 украинца, еще трое пропали без вести. Граждан Украины, а также США – больше всего среди жертв атаки.