Из Израиля в Румынию вылетел четвертый самолет с украинцами: как происходит эвакуация

Украина продолжает вывозить своих граждан из Израиля после нападения ХАМАС. Накануне, 19 октября, из Израиля вылетел четвертый эвакуационный борт, доставивший еще 79 граждан Украины в Румынию.

Об этом сообщили в Посольстве Украины в Израиле. В то же время украинцы, застрявшие в секторе Газа, возможности эвакуироваться не имеют: как и граждане других государств, они ожидают открытия Египтом пункта пропуска.

"19 октября в 22:30 по местному времени, из аэропорта Бен Гурион (Тель-Авив) чартерным рейсом в Бухарест (Румыния) улетел четвертый эвакуационный борт с 79 гражданами Украины. Посольством было обеспечено предоставление консульской помощи украинцам во время регистрации и прохождения паспортных и таможенных процедур", – рассказали в Посольстве Украины в Израиле.

Видео дня

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, кроме эвакуационных бортов граждане Украины могут покинуть Израиль обычными рейсами.

"Нет проблем с эвакуацией. Титаническая работа была проведена. Два самолета вывезены – в основном женщины и дети. Сейчас есть самолеты и договоренности с авиакомпаниями, что за приличную цену можно купить билеты. Мы проинформировали граждан Украины об этой возможности. Но вот на последний рейс было выкуплено 40 билетов", – рассказывал он в эфире "Завтрака с 1+1" утром 19 октября.

Между тем, украинцы, на момент начала войны между Израилем и ХАМАС находившиеся в секторе Газа (а их, по словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, там 298 человек), вернуться на родину пока не могут. Вместе с гражданами других государств они вынуждены ждать, пока Египет откроет пункт пропуска.

"Каждый день мы стоим на грани, что эта дверь откроется, но, к сожалению, что-то срывается. Поэтому пока просто поддерживаем с ними (украинцами. – Ред.) связь, стараемся чем можем им помогать. Но сейчас все стали заперты в этой "клетке" – не только украинцы, но и граждане других государств", – рассказал Кулеба.

В то же время, как пишет RFI, и с эвакуацией из Израиля все не так гладко. Тремя рейсами из Тель-Авива в Бухарест (один 14 октября, еще два – 16-го) из Израиля эвакуировались более 400 украинцев. Однако им пришлось оплачивать стоимость перелета, что вызвало шквал возмущений.

При этом украинцы жаловались на недешевые билеты и интересовались комментариями на Facebook-странице Посольства Украины в Израиле, что делать тем, у кого нет денег на оплату места в самолете.

"Появилось объявление на сайте Консульства Украины в Израиле, что будет организован эвакуационный рейс, которым могут воспользоваться украинцы. И он будет бесплатным, там была такая информация. Я зарегистрировалась по ссылке, что я желаю воспользоваться этим рейсом. И где-то через два дня мне прислали ссылку, где сообщили о том, что будет эвакуационный рейс, но он будет стоить 415 евро за одного человека", – рассказала одна из вылетевших из Израиля украинок в комментарии "Радио Свобода".

Посол Украины Корнийчук заявил, что бесплатные билеты на самолеты украинцам в Израиле никто не обещал: в госбюджете просто нет для этого денег. Да и другие страны, как США, Канада и Германия, не проводят бесплатной эвакуации своих граждан.

"Мы действительно для наиболее уязвимых ситуаций находим возможность их финансировать. Но это исключение из правил. Речь идет о людях, которые доказывают нам, что они оказались в Израиле без средств к существованию. Их билеты были отменены, и у них нет средств, чтобы купить новые", – отметил дипломат.

Гражданам Украины, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, рекомендуют послать на электронную почту консульства заявление с подробным описанием своей ситуации, предоставить документы, подтверждающие эти обстоятельства, и копии загранпаспортов. Каждую ситуацию рассматривают раздельно. И ответа придется подождать, ведь с просьбой профинансировать перелет для заявителей дипломаты обращаются к филантропам и благотворительным организациям.

В первую очередь на такую помощь могут рассчитывать родители с малолетними детьми, люди с инвалидностью и пожилые люди.

Также Корнийчук уверяет, что посольство ведет переговоры с авиакомпаниями по продаже украинцам билетов для эвакуации по довоенным ценам. Остается также возможность выбраться из страны самостоятельно. Хотя сейчас за билет в Европу может придется выложить до 1000 долларов.

"В первых двух рейсах цена [на билеты] отличалась. В первом – по 415 евро, а сегодняшний (16 октября. – Ред.) – 399 евро. За сколько мы договоримся на третий и четвертый, я не знаю, но будем пытаться предлагать максимально низкую цену. И мы не касаемся руками денег – люди платят напрямую авиакомпаниям", – подчеркнул посол.

Упреки в том, что на другие рейсы билеты стоят дешевле, чем на эвакуационные, журналисты RFI объяснили опоределенными нюансами.

"Есть нюанс, который также важно учитывать: эвакуационными рейсами украинцев привозят либо в Бухарест, либо в Клуж-Напоку, где их встречают представители Посольства Украины в Румынии. И оттуда достаточно просто добираться домой. Добраться самостоятельно напрямую до Бухареста или до Варшавы, откуда также удобно добираться домой, в данный момент невозможно — доступны только рейсы с пересадками. К тому же речь идет о билетах без зарегистрированного багажа", – говорится в материале.

Билет на четвертый рейс, вылетевший поздно вечером 19 октября, стоил 399 евро с багажом.

Кроме вылета из аэропорта Бен Гурион, отмечают в Посольстве Украины в Израиле, есть возможность покинуть страну морем из города Хайфа.

Напомним, 18 октября посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что в результате террористического нападения ХАМАС на Израиль погибли 23 гражданина Украины.

По его словам, больше от действий террористов в Израиле погибло только граждан США.

В общей сложности, по состоянию на 15 октября, было известно о том, что жертвами боевиков ХАМАС стали граждане, по меньшей мере, 43 стран.