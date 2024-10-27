'Движение в сторону примирения с агрессором': в Верховной Раде высказались о выборах в Грузии

Состоявшиеся 26 октября выборы в парламент Грузии свидетельствуют о том, что страна движется в сторону примирения со страной-агрессором Россией. А по поводу честности и демократичности голосования возникают сомнения.

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Такое мнение 27 октября высказал глава комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко. В комментарии журналистам он, в частности, сказал, что Грузия двигается не в направлении евроинтеграции.

"Проблема в том, что складывается такое впечатление, что, к сожалению, Грузия движется не столько в сторону Европы и Запада, сколько в сторону примирения с агрессором", – сказал парламентарий.

Мережко добавил: проведение и результаты голосования в Грузии вызывают вопросы.

"Возникают сомнения в том, насколько они (выборы. – Ред.) были честными и демократическими. Международные наблюдатели также выражают обоснованные сомнения в демократичности выборов …" – сказал глава комитета Рады.

Он также добавил, что в настоящее время ожидается оценка проведения и результатов выборов в Грузии от наблюдателей из ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Украина, конечно, не вмешивается во внутреннюю политику Грузии, но мы наблюдаем некоторые тенденции во внешней и внутренней политике Грузии, которые не могут нас не беспокоить", – сказал депутат.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 27 октября, в Грузии прошли выборы в парламент. Их называли важнейшими за время независимости страны, поскольку выбор фактически стоит между евроинтеграцией и зависимостью от РФ.

По итогам голосования ЦИК Грузии объявил о победе пророссийской правящей партии "Грузинская мечта". Ее результатом было объявлено 54,08% голосов избирателей. Грузинская оппозиция заявила, что не признает этих результатов.

Международная миссия по наблюдению выборов в Грузии заявила о многочисленных сообщениях о давлении на избирателей, запугивании, дискредитации наблюдателей, злоупотреблении админресурсами и ряде других нарушений, в том числе случаях насилия в отношении представителей оппозиции.

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