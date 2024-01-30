Двери НАТО для Украины остаются открытыми, – Блинкен после разговора со Столтенбергом

Энтони Блинкен подтвердил позицию официального Вашингтона, что двери НАТО для Украины остаются открытыми. Она обязательно станет членом Альянса.

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Такое мнение он высказал в ходе совместной с генсеком НАТО пресс-конференции в Вашингтоне, трансляция которой появилась на YouTube.

"Думаю, что процесс, который мы наблюдаем в течение рекордно короткого времени – сначала с Финляндией, а теперь со Швецией –демонстрирует, что двери НАТО открыты, они остаются открытыми, в том числе для Украины, которая станет членом НАТО", – подчеркнул глава Государственного Департамента США.

Он отметил, что агрессия Путина против Украины побудила страны Европы присоединяться к Альянсу, чтобы защитить своих граждан и суверенитет.

Как сообщал OBOZ.UA, если Конгресс США не одобрит помощь для Украины, то под угрозой окажутся достижения ВСУ и все усилия партнеров, направленные на то, чтобы Россия потерпела поражение в развязанной ею войне.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Украина станет членом Североатлантического Альянса. Он сказал, что каждая страна имеет право выбирать свое будущее и Украина этот выбор сделала.

В свою очередь, диктатор РФ Владимир Путин в очередной раз пожаловался на якобы "обман" со стороны НАТО. По его словам, в результате этого России якобы не оставалось ничего другого, как напасть на Украину.

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