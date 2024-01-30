Бездействие Конгресса ставит под угрозу все международные усилия по поддержке Украины и шлет плохой сигнал агрессорам, – Блинкен

Если Конгресс Соединенных Штатов не одобрит помощь для Украины, то под угрозой окажутся достижения ВСУ и все усилия партнеров, направленные на то, чтобы Россия потерпела поражение в развязанной войной. Это может дать сигнал противникам США о несерьезном отношении к защите демократии.

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Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Такое мнение он высказал во время совместной с генсеком НАТО пресс-конференции в Вашингтоне, трансляция которой появилась на YouTube.

"Все, чего достигли украинцы с нашей помощью, окажется под угрозой. В случае отсутствия этого дополнительного финансирования мы пошлем месседж нашим оппонентам о том, что мы несерьезно относимся к защите свободы и демократии", – сказал глава Государственного департамента Соединенных Штатов.

Кроме того, по словам госсекретаря США, это усилит убеждение Путина в возможности победы над Украиной и Западом.

Как сообщал OBOZ.UA, американские законодатели должны поддержать дальнейшую военную помощь Украине. Ибо это ключевой сигнал сдерживания для Китая.

Как сообщалось ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Украина станет членом Североатлантического Альянса. Он сказал, что каждая страна имеет право выбирать свое будущее и Украина этот выбор сделала.

Также стало известно, что диктатор РФ Владимир Путин в очередной раз пожаловался на якобы "обман" со стороны НАТО. По его словам, в результате этого России якобы не оставалось ничего другого, как напасть на Украину.

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