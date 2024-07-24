'Дух врага начинает ломаться': Нетаньяху заявил, что продолжение израильских атак стимулирует ХАМАС к освобождению заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что условия для прекращения огня и соглашения по освобождению заложников из ХАМАС "дозревают". То есть, обе стороны приближаются к соглашению о временном прекращении войны в секторе Газа.

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Об этом Нетаньяху заявил в Вашингтоне, накануне своей встречи с президентом США Джо Байденом. Он подчеркнул, что подписание соглашения "созревает" именно из-за продолжения боевых действий Армии обороны Израиля ЦАХАЛ.

"Перспективы возвращения всех заложников улучшаются по той простой причине, что мы оказываем очень сильное давление на ХАМАС. Мы видим определенное изменение, и я думаю, что это изменение будет усиливаться. Дух врага начинает ломаться", - сказал премьер Израиля.

Нетаньяху отдельно уточнил, что израильские военные продолжат боевые действия в секторе Газа, "поскольку это деморализует ХАМАС и приближает его к принятию соглашения".

Он добавил, что соглашение о прекращении огня "не состоится сразу", однако он уверен, что Израиль "сможет продвинуть соглашение и оставить рычаги влияния" на террористов ХАМАС.

Нетаньяху должен был встретиться с Джо Байденом уже сегодня, однако встреча была перенесена, поскольку президент США находится в изоляции из-за заражения Covid-19. Также премьер Израиля должен встретиться с вице-президентом Камалой Харрис и уже попросил о встрече с кандидатом в президенты Дональдом Трампом (последний пока не ответил).

Как сообщал OBOZ.UA, переговоры в Катаре по поводу прекращения огня в секторе Газа хорошо продвинулись вперед. По крайней мере, так считает эржсекретарь США Энтони Блинкен, который считает, что в переговорах остались "последние 10 ярдов, наиболее тяжелых".

Указанные переговоры в Катаре начались с соответствующего предложения США. По словам Блинкена, еще месяц спустя президент Байден изложил подробное предложение сторонам о прекращении огня и освобождении заложников.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль будет продолжать воевать в секторе Газа до тех пор, пока не будет выполнена основная цель операции ЦАХАЛ – полностью ликвидировать террористическую группировку ХАМАС. Также страна стремится добиться и "всех других целей войны".

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