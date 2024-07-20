Переговоры по завершению войны в секторе Газа вышли на финишную прямую, – Блинкен

Переговоры в Катаре по поводу прекращения огня в секторе Газа хорошо продвинулись вперед. Таким образом, стороны приблизились к заключению соглашения, которое не только положит конец войне на Ближнем Востоке, но и приведет к возвращению заложников.

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По определению постпреда США в ООН Линды Томас-Гринфилд, "переговоры идут в правильном направлении". Госсекретарь США Энтони Блинкен во время Aspen Security Forum по этому поводу воспользовался спортивной терминологией.

"То, что сказала Линда, правильно. Я считаю, что мы находимся в пределах 10-ярдовой линии и двигаемся к линии ворот, чтобы получить соглашение, которое сначала приведет к прекращению огня, а затем к возвращению заложников домой и укажет на лучший путь к попыткам построить длительный мир и стабильность на Ближнем Востоке", – отметил Блинкен.

Госсекретарь добавил, что хотя это "последние 10 ярдов, они же самые тяжелые".

Напомним, что переговоры в Катаре начались с соответствующего предложения США. По словам Блинкена, еще месяц назад президент Байден изложил подробное предложение сторонам о прекращении огня и освобождении заложников.

"Мы достигли согласия относительно рамок, которые Байден предложил Израилю и ХАМАС. Сейчас вопрос заключается в завершении обсуждения некоторых критических деталей, которые важны. Вопросы, которые нужно решить, также нуждаются в переговорах. Мы сейчас делаем именно это – поэтому я и говорю, что мы уже находимся на 10-ярдовой линии пробежки", – отметил госсекретарь.

Блинкен добавил, что в израильском обществе есть сильное желание возвращения заложников. Именно поэтому большинство израильтян поддерживают идею прекращения огня.

Как сообщал OBOZ.UA, военное руководство Израиля также хотело бы пойти на прекращение огня из ХАМАС в секторе Газа, если ЦАХАЛ начнет операцию против "Хезболлы" в Ливане. Израильтяне тоже пришли к выводу, что перемирие было бы самым быстрым способом освободить заложников.

Однако премьер Израиля Беньямин Нетаньяху в очередной раз заявил, что Израиль будет продолжать воевать в секторе Газа до тех пор, пока не будет выполнена основная цель операции ЦАХАЛ – полностью ликвидировать террористическую группировку ХАМАС. Также страна стремится добиться и "всех других целей войны".

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