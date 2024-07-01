Израиль будет воевать в Секторе Газы пока не достигнет всех целей войны, – Нетаньяху

Израиль будет продолжать воевать в Секторе Газы до тех пор, пока не будет выполнена основная цель операции ЦАХАЛ – полностью ликвидировать террористическую группировку ХАМАС. Также страна стремится достигнуть и "всех других целей войны".

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С таким заявлением в воскресенье, 30 июня, выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров. Слова главы израильского правительства процитировало издание Politico.

"Воля павших – это наша миссия. Мы будем ее выполнять", – добавил Нетаньяху на своем аккаунте в социальной сети Х после заседания кабинета министров.

Он заявил, что целью Израиля есть освобождение всех заложников, которые удерживаются террористами ХАМАС в секторе Газа, и обеспечение того, чтобы эта территория никогда больше не представляла угрозы для Израиля.

"Тем, кто сомневается в достижении этих целей, я повторяю: победу ничто не может заменить. Мы не закончим войну, пока не достигнем всех этих целей", – сказал Нетаньяху.

Издание пишет, что США подталкивают Израиль к согласию на трехстороннее соглашение о прекращении огня, поддерживаемое несколькими странами, включая Францию, Великобританию, Египет, Катар и Европейскую комиссию.

Оно включает в себя несколько условий, в том числе вывод израильских войск из городов в секторе Газа, выдачу гуманитарной помощи и освобождение сотен палестинских заключенных в обмен на возвращение ХАМАСом части заложников и захваченных израильских солдат.

"Напряженные дипломатические переговоры между двумя сторонами рискуют сойти под откос, поскольку и ХАМАС, и Израиль отказываются договориться о том, как должны проходить переговоры по осуществлению прекращения огня. По сообщениям СМИ, ХАМАС хочет, чтобы переговоры сосредоточились на обмене пленными, в то время как израильское правительство настаивает на том, что переговоры должны также коснуться вопроса демилитаризации сектора Газа", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нетаньяху заявил, что условия его страны для прекращения конфликта в секторе Газа не изменились после того, как президент США представил план прекращения огня. Он повторил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен, прежде чем Израиль согласится прекратить войну, поставив под сомнение заявление Джо Байдена.

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