ХАМАС согласился на предложение США о переговорах по израильским заложникам

Командование террористической группировкой ХАМАС согласилось на предложение США о начале новых переговоров об освобождении заложников. Речь идет о захваченных боевиками штатских и военных израильских граждан; со своей стороны, ХАМАС требует освобождения заключенных в Израиле палестинцев.

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Как сообщает агентство Reuters, эту информацию им частично подтвердили в высшем руководстве США, сказав, что "есть реальный прогресс, но еще много работы". В агентстве отмечают, что переговоры в Катаре со стороны США будут вести представители ЦРУ. Также информацию подтвердил источник в израильской переговорной группе, отметивший, что "сейчас есть реальный шанс достичь соглашение".

Дата переговоров пока неизвестна. ХАМАС готов начать переговоры только через 16 дней после начала первого этапа соглашения по прекращению огня в секторе Газа. То есть группировка отказалась от требования, чтобы Израиль сначала придерживался постоянного прекращения огня в течение всего шестинедельного первого этапа.

Агентство цитирует палестинского чиновника, который заявил, что переговоры могут привести к рамочному соглашению, и если его примет Израиль, это положит конец девятимесячной войне Израиля в секторе Газа.

Переговоры будут сосредоточены на решении требования ХАМАС о том, чтобы Соединенные Штаты, Израиль, Катар и Египет в письменном виде гарантировали режим прекращения огня, доставку помощи и вывод израильских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, официально И зраиль заявляет, что будет продолжать воевать в секторе Газа до тех пор, пока не будет выполнена основная цель операции ЦАХАЛ. То есть полностью ликвидировать террористическую группировку ХАМАС. Также страна стремится добиться и "всех других целей войны".

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