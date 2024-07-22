'Должен довести дело до конца': эксперт объяснил, чего ждать Украине в случае президентства Харрис. Видео

Если нынешняя вице-президент Камала Харрис станет президентом США, можно рассчитывать на то, что Штаты продолжат поддерживать Украину деньгами и оружием, более того, возможно, эта помощь даже вырастет. Демократическая администрация уже потратила много ресурсов – и человеческих, и аналитических – на помощь Украине, поэтому это дело Вашингтон должен завершить и довести до победного конца.

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Такое мнение в выпуске OBOZ.Talk высказал Владислав Фарапонов, глава Института Американистики, аналитик "Интерньюз-Украина". Однако стоит учитывать, что средства на помощь выделяет Конгресс, а не лично президент.

"То есть президенты либо администрация, либо исполнительная власть – они администрируют эти средства. Они планируют использование их, они реализуют эти средства, но непосредственно голосует Конгресс. И будет многое зависеть от того, каким будет состав Палаты представителей, каким будет состав Сената, потому что одновременно с президентскими выборами будут проходить и выборы в американский парламент... Если республиканцы получают, условно, большинство в двух палатах Конгресса, а есть такие шансы, и Камала Харрис становится президентом, то она сможет сделать очень-очень мало. Но, опять же, американская политика – это про компромиссы, это про договоренности", – сказал эксперт.

Он добавил, что есть риск того, что голосование за помощь Украины перейдет на 2025 год. Тогда мы можем оказаться в аналогичной ситуации, которая была с прошлой осенью, когда полгода не было военной помощи от Штатов из-за задержек в Конгрессе.

Сможет ли Гаррис повлиять на ускорение окончания войны в Украине

Фарапонов отметил, что хотя Камала Харрис и возглавляла американскую делегацию на Глобальном саммите мира, от нее не приходилось слышать каких-либо детальных заявлений о завершении российско-украинской войны. Однако следует учитывать, что все это время она видела процессы принятия решений администрацией Байдена изнутри.

"Я думаю, что она понимает, насколько много было поставлено с точки зрения репутации Демократической партии в этой войне. Потому что все же действительно оценивают и Байдена, и демократов по этой войне по количеству поддержки, по количеству оружия и по быстрым решениям. И, конечно, вопрос скорости здесь один из ключевых", – сказал аналитик.

При этом, по его мнению, в ближайшее время от политика не стоит ожидать конкретных внешнеполитических заявлений, ведь для нее сейчас приоритет – это получить одобрение внутри партии, чтобы она могла быть официально избранным кандидатом в президенты.

Возможно, будут какие-то заявления по поводу внешней политики от ее советников и окружения. А уже после избрания Харрис кандидатом на потенциальных дебатах с Трампом, на митингах, вероятно, будет большая конкретика, в частности по внешней политике.

Фарапонов напомнил, что вице-президент трижды подряд принимала участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Однако там, что касается вопросов, связанных с Украиной, она немного высказывалась от себя, да и не имела на это права. Харрис озвучивала те месседжи, которые являлись официальной позицией администрации Джо Байдена.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 46-й президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он призвал Демократическую партию выдвинуть вместо него нынешнего вице-президента Камалу Харрис, которой уже выразил свою поддержку.

– Вскоре вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет баллотироваться в президенты США. Также ее поддержали доноры Демократической партии. Reuters пишет, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп попытается показать еще колеблющимся избирателям, что его вероятная новая соперница не достойна того, чтобы возглавить страну.

– Согласно социологическим опросам, преимущество Дональда Трампа над Харрис в среднем составляет 2 процента. Мы подробно рассказали, кто такая Камала Харрис и что она думает об Украине.

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