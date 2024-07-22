'Более-менее удовлетворяет всех': эксперт оценил шансы Камалы Харрис стать кандидатом в президенты США от демократов

У вице-президента США Камалы Харрис есть хорошие шансы стать кандидатом в президенты от Демократической партии вместо вышедшего из гонки Джо Байдена. Важно то, что действующий лидер Штатов поддержал именно ее кандидатуру.

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Также у Харрис есть поддержка и от других заметных фигур от демократов. Такое мнение высказал доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени И.И. Мечникова Владимир Дубовик.

"Пока выглядит так, что Камала Харрис такая фигура, которая всех бы удовлетворяла более-менее. Будут смотреть также, я думаю, в ближайшие дни на социологический опрос, или какие шансы она будет иметь против Трампа, сравнивать ее шансы, и возможно, других кандидатов также в социологии сравнят их шансы против Трампа. Тогда уже демократы будут, я думаю, окончательно решать, действительно ли она на данный момент оптимальная кандидатура", – сказал он.

Эксперт отметил, что все будет решаться на съезде Демократической партии, запланированном на 19-22 августа.

Он добавил, что теоретически вполне возможно, что кто-то будет выдвигать другие кандидатуры и что между ними будут определенные соревнования. Как именно это может произойти, сейчас трудно представить, так как праймериз (предвыборы) демократы уже прошли – их выиграл Байден, однако теперь он снялся.

"Думаю, сейчас раскрутят кампанию и увидим платформу. Не думаю, что она будет сильно отличаться от платформы Байдена. Поэтому, я думаю, что у нее будет шанс консолидировать вокруг себя Демократическую партию и бросить вызов Трампу...Я думаю, что она может еще динамично провести эти месяцы до выборов в начале ноября и будет иметь шанс против Трампа", – отметил Дубовик.

Ранее мы подробно рассказали, кто такая Камала Харрис и что она думает об Украине. Политик, которая четыре года назад стала первой женщиной на должности вице-президента США, уже подтвердила свою готовность бороться за пост лидера Соединенных Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 46-й президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он призвал Демократическую партию выдвинуть вместо него нынешнего вице-президента Камалу Харрис, которой уже выразил свою поддержку.

– Вскоре вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет баллотироваться в президенты США. Также ее поддержали доноры Демократической партии. Reuters пишет, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп попытается показать еще колеблющимся избирателям, что его вероятная новая соперница не достойна возглавить страну.

– Согласно социологическим опросам, преимущество Дональда Трампа над Харрис в среднем составляет 2 процента.

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