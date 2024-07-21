Камала Гаррис заявила, что будет баллотироваться в президенты США

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет участвовать в выборах президента от Демократической партии. Ранее ее в качестве кандидата поддержал действующий глава Белого дома Джо Байден.

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Об этом сообщило издание NYT. Также Харрис поддержали доноры Демократической партии.

"Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию. У нас осталось 107 дней до дня выборов. Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим", – сказала она.

Харрис добавила, что за последний год путешествовала по стране, разговаривая с американцами "об очевидном выборе на этих важных выборах".

"И это то, что я буду продолжать делать в предстоящие дни и недели. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы объединить Демократическую партию и нашу нацию, чтобы победить Дональда Трампа и его программу "Проект 2025", – заявила вице-президент Штатов.

В своем заявлении Харрис также похвалила президента Байдена за его достижение на должности. Решением не участвовать в выборах главы Штатов Байден, как подчеркнула политик, "делает то, что он делал на протяжении своей жизни: ставит американский народ и нашу страну превыше всего".

"Его выдающееся наследие достижений не имеет себе равных в современной американской истории, превосходя наследие многих президентов, занимавших должность два срока", – отметила Харрис.

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