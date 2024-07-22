Штаб Трампа переключился на борьбу с Харрис, ее выдвижение способно изменить ход предвыборной гонки – Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп попытается показать колеблющимся избирателям, что его вероятный новый соперник, вице-президент Камала Харрис, не достойна быть возглавить страну. Он переключит свою предвыборную кампанию на ее нового кандидата от демократов после того, как президент Джо Байден вышел из гонки.

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Об этом сообщает агентство Reuters. Аналитики говорят, что внезапный уход Байдена и поддержка Харрис перевернули предвыборную гонку всего через восемь дней после того, как Трамп пережил покушение на митинге.

Источники издания сообщили, что его штаб в течение нескольких недель готовился к кандидатуре Харрис на случай, если Байден выйдет из состава кандидатов и она выиграет номинацию от своей партии.

"Харриса будет легче победить, чем Джо Байдена", – заявил он в комментарии CNN вскоре после решения президента.

Также его штаб дал понять, что он максимально тесно свяжет свою критику с иммиграционной политикой Байдена, которая, по мнению республиканцев, виновата в резком увеличении числа людей, незаконно пересекающих южную границу США с Мексикой.

Вторая линия атаки на нового кандидата будет вращаться вокруг американской экономики. Опросы общественного мнения неизменно показывают, что население страны недовольно высокими ценами на еду и топливо, а также процентными ставками, которые делают покупку дома менее доступной.

Компания Make America Great Again Inc, поддерживающая Трампа, заявила в воскресенье, что отозвала телевизионные рекламные ролики, направленные против Байдена, которые должны были показываться в штатах (журналисты называют их "полями боевых действий". – Ред.) Аризона, Джорджиа, Невада и Пенсильвания. Их заменили рекламой с "нападками" на Харриса.

Так, новый 30-секундный рекламный ролик обвиняет вицепрезидента в сокрытии недуга Байдена от общественности и теперь пытается связать репутацию Белого дома исключительно с ней.

"Камала знала, что Джо не сможет выполнить эту работу, поэтому она ее выполнила. Посмотрите, что она сделала: вторжение на границу, безудержная инфляция, смерть американской мечты", – говорит рассказчик в видео.

Аналитики напомнили: Трамп известный тем, что использует оскорбительные выражения для нападок на своих оппонентов. Своим сторонникам на митинге в Мичигане он дал "вкус оскорблений", которые, вероятно, бросит в адрес соперницы в ближайшие дни.

"Я называю ее смеющейся Камалой. Вы когда-нибудь видели смех? Она сумасшедшая. По смеху можно многое сказать. Она сумасшедшая. Она сумасшедшая", – повторял скандальный американский политик.

Поэтому в США говорят, что Демократической партии еще предстоит определиться, как двигаться дальше. Также отмечает, что пока нет никакой гарантии, что Харрис станет кандидатом от партии, несмотря на поддержку со стороны Байдена.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Reuters рассказала о "болезненных 48 часах", которые подтолкнули Байдена к выходу из президентской гонки. Он планировал обойти своего соперника-республиканца Дональда Трампа и строил в этом направлении свою предвыборную программу, но вдруг передумал.

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