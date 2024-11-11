Для защиты от баллистики: в Германии развернут израильскую систему ПВО Arrow 3

В Германии в 2025 году разместят израильскую систему противоворакетнойьобороны Arrow 3. Эта система предназначена для перехвата баллистических ракет большой дальности еще до того, как они попадут в атмосферу Земли.

Видео дня

Об этом сообщили на Facebook-странице Министесртва обороны Израиля в воскресенье, 10 ноября. В сообщении сказано, что вместе с минобороны ФРГ начали "совместную подготовку и координацию для первоначального развертывания" Arrow 3 на территории Германии.

В компании Israel Aerospace Industries прошла встреча под руководством директора Организации по противоракетной обороне Израиля (IMDO)Моше Пателя, руководителя проекта "Arrow 3" для Германии полковника Карстена Кеппера и руководителя отдела ракет и космоса в Israel Aerospace Industries Гая Бар Лева.

В Минобороны отметили, что система ПВО Arrow, включающая перехватчики Arrow 2 и Arrow 3, была разработана в сотрудничестве между Израилем и Соединенными Штатами для устранения угрозы баллистических ракет большой дальности.

"Система продемонстрировала свою эффективность против иранских ракетных атак 14 апреля 2024 года и 1 октября 2024 года. Arrow считается одной из самых передовых систем обороны в мире, использующей самые современные технологии", – заявили в ведомстве.

Система ПРО Arrow-3 позиционируется как комплекс для уничтожения баллистических ракет, в том числе межконтинентальных, в заатмосферном пространстве, то есть фактически в космосе. Верхний предел перехвата составляет 100 км и более. Высота поражения в первую очередь отличает его от систем Patriot, которые максимум достают на 30 километров от земли.

Летом 2023 года сообщалось, что США дали свое согласие на то, чтобы Израиль продал Германии противоракетную систему Arrow 3 за 3,5 миллиарда долларов. Это оборонное соглашение станет крупнейшим в истории Израиля, а Берлин ожидает получить поставки дальнобойных перехватчиков в 2025 году.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия придерживается своего плана по поставке Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Всего украинским защитникам будет передано 12 систем и первая половина будет в Украине уже до конца 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!