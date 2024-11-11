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Для защиты от баллистики: в Германии развернут израильскую систему ПВО Arrow 3

Ольга Липич
Мир
2 минуты
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Для защиты от баллистики: в Германии развернут израильскую систему ПВО Arrow 3

В Германии в 2025 году разместят израильскую систему противоворакетнойьобороны Arrow 3. Эта система предназначена для перехвата баллистических ракет большой дальности еще до того, как они попадут в атмосферу Земли. 

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Об этом сообщили на Facebook-странице Министесртва обороны Израиля в воскресенье, 10 ноября. В сообщении сказано, что вместе с минобороны ФРГ начали "совместную подготовку и координацию для первоначального развертывания" Arrow 3 на территории Германии.

Для защиты от баллистики: в Германии развернут израильскую систему ПВО Arrow 3

В компании Israel Aerospace Industries прошла встреча под руководством директора Организации по противоракетной обороне Израиля (IMDO)Моше Пателя, руководителя проекта "Arrow 3" для Германии полковника Карстена Кеппера и руководителя отдела ракет и космоса в Israel Aerospace Industries Гая Бар Лева.

Для защиты от баллистики: в Германии развернут израильскую систему ПВО Arrow 3

В Минобороны отметили, что система ПВО Arrow, включающая перехватчики Arrow 2 и Arrow 3, была разработана в сотрудничестве между Израилем и Соединенными Штатами для устранения угрозы баллистических ракет большой дальности.

Для защиты от баллистики: в Германии развернут израильскую систему ПВО Arrow 3

"Система продемонстрировала свою эффективность против иранских ракетных атак 14 апреля 2024 года и 1 октября 2024 года. Arrow считается одной из самых передовых систем обороны в мире, использующей самые современные технологии", – заявили в ведомстве.

Система ПРО Arrow-3 позиционируется как комплекс для уничтожения баллистических ракет, в том числе межконтинентальных, в заатмосферном пространстве, то есть фактически в космосе. Верхний предел перехвата составляет 100 км и более. Высота поражения в первую очередь отличает его от систем Patriot, которые максимум достают на 30 километров от земли.

Для защиты от баллистики: в Германии развернут израильскую систему ПВО Arrow 3

Летом 2023 года сообщалось, что США дали свое согласие на то, чтобы Израиль продал Германии противоракетную систему Arrow 3 за 3,5 миллиарда долларов. Это оборонное соглашение станет крупнейшим в истории Израиля, а Берлин ожидает получить поставки дальнобойных перехватчиков в 2025 году.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия придерживается своего плана по поставке Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Всего украинским защитникам будет передано 12 систем и первая половина будет в Украине уже до конца 2024 года.

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