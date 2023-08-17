США разрешили Израилю продать Германии противоракетную систему Arrow 3: чем особенная и почему решение является историческим. Фото

США дали свое согласие на то, чтобы Израиль продал Германии противоракетную систему Arrow 3 за 3,5 миллиарда долларов. Это оборонное соглашение станет крупнейшим в истории Израиля, а Берлин ожидает получить поставки дальнобойных перехватчиков в 2025 году.

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Об этом сообщает The Times of Israel. Так, в четверг, 17 августа, правительство Соединенных Штатов утвердило запрос Израиля о продаже системы, совместно разработанной Израильской организацией противоракетной обороны вместе с Соединенными Штатами.

"Правительство США в четверг одобрило запрос Израиля на экспорт совместно разработанной системы противоракетной обороны Arrow 3 в Германию, что станет крупнейшим отдельным оборонным соглашением Израиля в истории", – говорится в сообщении.

В заявлении Министерства обороны говорится, что Государственный департамент США сообщил об этом министру обороны Йоаву Галланту и другим руководителям министерства.

В настоящее время Arrow 3 представляет собой наиболее совершенную израильскую систему противоракетной обороны большой дальности, разработанную для перехвата баллистических ракет еще до того, как они попадут в атмосферу Земли. В настоящее время производится разработка еще более усовершенствованной системы Arrow 4.

Общая стоимость контракта составит 3,5 миллиарда долларов. В Израиле надеются, что соглашение будет оформлено до конца 2023 г. после утверждения парламентами обеих стран.

В Германии предполагается, что поставки системы противоракетной обороны Arrow 3 состоятся в четвертом квартале 2025 года.

Напомним, что Израиль не будет поставлять в Украину разработанную совместно с США систему противоракетной обороны "Железный купол". Это решение Иерусалим обосновывает опасениями, что она попадет в руки Ирана. Еще одной причиной отказа Израиля от передачи Украине даже оборонного вооружения является страх разгневать Россию.

Также недавно Украина призвала Израиль прекратить любое сотрудничество с Россией. Посольство Украины в Израиле заявило, что нынешнее правительство Израиля избрало путь тесного сотрудничества со страной-агрессором. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что об этом свидетельствует ряд противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года, совпавших с практическим отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине.