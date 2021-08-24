Директор ЦРУ тайно встречался с ведущим лидером 'Талибана' – СМИ

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс якобы провел тайную встречу с главарем политического крыла движения "Талибан" Абдулом Гани Барадаром. Встреча, возможно, состоялась в понедельник, 23 августа, в Кабуле.

Об этом сообщает издание The Washinghton Post с ссылкой на источники. Как сказано в материале, обсуждения, вероятно, были связаны с приближающимся крайним сроком, когда американские военные должны завершить воздушную перевозку граждан США и афганских союзников – 31 августа.

Согласно данным издания, встреча Бернса с главарем талибов состоялась в рамках переговоров на высшем уровне между американской администрацией и "Талибаном".

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Вместе с тем, в ЦРУ такую информацию пока не комментировали, однако, как утверждают источники издания, встреча состоялась по указанию президента США Джо Байдена.

"Администрация Байдена находится под давлением со стороны некоторых союзников, требующих, чтобы силы США оставались в стране до конца месяца, чтобы помочь в эвакуации десятков тысяч граждан США и западных стран, а также афганских союзников, отчаянно пытающихся спастись от правления талибов. Великобритания, Франция и другие союзники США заявили, что требуется больше времени для эвакуации их персонала, но представитель Талибана предупредил, что США перейдут "красную линию", если сохранят войска после 31-го числа", – пишут журналисты.

Напомним: президент США Джо Байден в среду, 18 августа, заявил, что войска США могут остаться в Афганистане после 31 августа только при условии, если к этому времени из страны не успеют эвакуировать всех граждан страны.

Отметим, ранее издание Foreign Policy с ссылкой на источники писало, что движение "Талибан" якобы сформирует совет, в который войдут 12 человек. Этот орган, вероятно, и будет управлять Афганистаном.

Источник издания рассказал, что наиболее влиятельными членами совета станут:

глава политического крыла "Талибана" Абдул Гани Барадар;

лидер военной комиссии талибов и сын основателя движения муллы Омара Мухаммед Якуб;

член террористической группировки "Сеть Хаккани" Халиль Аль-Рахман Хаккани.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов сотрудничать с афганским правительством талибов, однако только в том случае, если в государстве будут уважать основные права, в том числе права женщин. Кроме того, представители исламистского движения также обязаны не допустить использование территории страны террористами.

По словам Борреля, для решения "ухудшающейся гуманитарной ситуации в Афганистане" ЕС продолжит оказывать помощь афганскому народу.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал скорость, с которой талибы захватили Афганистан, сюрпризом для Альянса.