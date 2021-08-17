В Евросоюзе назвали условия для сотрудничества с "Талибаном"

Европейский Союз готов сотрудничать с афганским правительством талибов только в том случае, если в государстве будут уважать основные права, в том числе права женщин. Представители исламистского движения "Талибан" также обязаны не допустить использование территории страны террористами.

Соответствующее заявление во вторник, 17 августа, сделал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, передает Reuters. Позицию организации он озвучил после экстренной встречи министров иностранных дел Евросоюза для обсуждения ситуации в Афганистане.

Как заявил Боррель, для решения "ухудшающейся гуманитарной ситуации в Афганистане" ЕС продолжит оказывать помощь афганскому народу.

Также он призвал все стороны предоставить безопасный и беспрепятственный доступ для оказания гуманитарной помощи гражданскому населению.

Видео дня

"Сотрудничество с любым будущим афганским правительством будет зависеть от мирного и всеобъемлющего урегулирования и уважения основных прав всех афганцев, в том числе женщин, молодежи и лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также соблюдения международных обязательств Афганистана, приверженности борьбе с коррупцией и предотвращения использования территории Афганистана террористическими организациями", – говорится в заявлении.

Европейский Союз призвал "Талибан" соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву при любых обстоятельствах.

В связи с тем, что поток беженцев из страны беспрецедентно увеличился, Евросоюз будет поддерживать и страны-соседи Афганистана "в преодолении негативных последствий", как сказал Боррель.

При этом приоритетом для организации является эвакуация сотрудников ЕС из столицы страны Кабула.

"Мы должны связаться с властями в Кабуле... "Талибан" выиграл войну, поэтому нам придется поговорить с ними", – сказал представитель Европейского Союза.

Диалог, как считают в организации, нужно начать в ближайшее время, чтобы предотвратить потенциальную миграционную катастрофу и гуманитарный кризис.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: