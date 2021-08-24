Талибы хотят сформировать спецсовет для управления Афганистаном – СМИ

Движение "Талибан" сформирует совет, в который войдут 12 человек. Этот орган и будет управлять Афганистаном.

Об этом сообщает Foreign Policy. Источник издания рассказал, что наиболее влиятельными членами совета станут:

глава политического крыла "Талибана" Абдул Гани Барадар;

лидер военной комиссии талибов и сын основателя движения муллы Омара Мухаммед Якуб;

член террористической группировки "Сеть Хаккани" Халиль Аль-Рахман Хаккани.

Отмечается, что боевики не планируют восстанавливать должность единоличного главы страны. При этом они готовы предложить министерские посты некоторым членам предыдущего правительства Афганистана. Таким образом талибы хотят выглядеть "максимально инклюзивными" в глазах западных государств.

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Кроме того, руководство исламистского движения хотело бы видеть в составе правящего совета Ахмада Масуда – сына афганского командира Ахмад-Шаха Масуда, который возглавлял силы сопротивления талибам в провинции Панджшер.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель исламистов заявил, что 31 августа станет "красной линией" для западных военных, которые должны покинуть страну к этой дате. В противном случае боевики пригрозили "последствиями".

Несмотря на эти угрозы, СМИ сообщают, что лидеры G7 намерены добиваться продления сроков вывода войск США из Афганистана. В частности, за это активно выступает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.