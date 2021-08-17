Генсек НАТО – о ситуации в Афганистане: скорость наступления талибов стала сюрпризом

В НАТО признали, что скорость захвата Афганистана исламистским движением "Талибан" была неожиданной. Североатлантический Альянс также удивило, что афганские власти показалась так легко.

Соответствующие заявления сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 17 августа, на брифинге в Брюсселе, посвященном ситуации в Афганистане. Ее он охарактеризовал как "крайне серьезную и непредсказуемой". Выступление генсека процитировала пресс служба на сайте Альянса.

Столтенберг отметил, что в НАТО осознавали риски того, что "Талибан" может снова взять под контроль Афганистан, особенно после вывода войск Запада из страны.

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"То, что мы видели в последние несколько недель, было военно-политическим коллапсом с неожиданной скоростью", – сказал генеральный секретарь.

Он добавил, что части афганских сил храбро сражались, но обезопасить страну так и не смогли.

"Потому что в итоге политическому руководству Афганистана не удалось противостоять талибам и достичь мирного решения, которого отчаянно хотели афганцы", – отметил Столтенберг.

По его словам, "провал афганского руководства привел к трагедии, свидетелями которой мы являемся".

Военные Альянса, как добавил он, находились в стране около 20 лет, а некоторые жертвовали жизнью.

"Нам надо изучить эти уроки, потому что нам нужно продолжать борьбу с международным терроризмом. Но также нужно честно и открыто ответить на главный вопрос: почему силы, которые мы тренировали, вооружали тапидтримувалы много лет, оказались неспособны противостоять" Талибана ", – указал Столтенберг .

Как ранее писал OBOZREVATEL, 17 августа талибы дали первую пресс-конференцию после захвата Афганистана. Боевики заявили, что якобы не будут устраивать расправы и преследования, а также – больше не собираются производить наркотики.