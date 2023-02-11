Девочку, которая родилась под завалами дома в Сирии, заберут родные: вся семья ребенка погибла. Фото

У девочки, которая родилась под завалами дома после землетрясения в Сирии, теперь будет опекун. Им станет ее двоюродный дядя Салах аль-Бадран.

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Мужчина заберет ребенка после того, как его выпишут из больницы. Вся семья малышки – мать, отец, братья и сестры – погибли под завалами, передает The Guardian.

Сам дядя новорожденной живет в городе Джандарис на северо-западе Сирии, однако его дом также был разрушен в результате подземных толчков. Он вместе с родными смог спастись, однако сейчас семья из 11 человек живет в палатке.

"После землетрясения никто не может жить в своем доме. Лишь 10% зданий здесь безопасны для проживания, а остальные непригодны для жизни", – говорит Салах.

Кстати, девочку, родившуюся под завалами, назвали Айя. На арабском ее имя значит "знак от Бога" или "чудо".

Напомним: ребенок родился под завалами дома в провинции Алеппо. Его мать умерла сразу после родов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 20 тысяч человек. Спасательные операции продолжаются, но холодная погода уменьшает шансы обнаружить под завалами живых. Эксперты также прогнозируют, что количество пострадавших в ближайшие дни продолжит расти.

– Землетрясения, произошедшие в Турции, привели к ужасным последствиям: в стране разрушены тысячи зданий, погибли более 16,5 тысячи человек, десятки тысяч пострадали. Эксперты рассказали, какие три фактора сделали землетрясение настолько разрушительным.

– В Турции спасли 1,5-летнего малыша и его 7-летнего брата, которые провели под обломками разрушенного землетрясением дома 105 часов. Также удалось достать из-под завалов девочку, которая пролежала там 90 часов в ожидании помощи.

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