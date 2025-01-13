Депутаты правящей партии Грузии избили оппозиционера в Абу-Даби: все обстоятельства конфликта. Видео

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби трое депутатов от правящей пророссийской партии Грузии "Грузинская мечта" напали на оппозицинно настроенного соотечественника. Поводом стало то, что тот назвал членов парламента "предателями и изменниками Родины".

Видео дня

Как сообщают грузинские СМИ, инцидент произошел в воскресенье, 12 января, в одном из кафе Абу-Даби. Видео драки в соцсетях опубликовал Лаша Габиташвили, на котого напали депутаты.

В тот день Иракли Заркуа, Виктор Саникидзе, Гоча Энукидзе, член партии Гела Самхараули и бывший министр образования Гиоргий Амилахвари отдыхали в кафе одного из отелей.

Гражданин Грузии, встретив их, назвал "предателями и изменниками Родины".

Заркуа в ответ выбил телефон у Габиташвили.

Уже в понедельник, 13 января, депутаты Заркуа и Саникидзе нашли Габиташвили с супругой на завтраке и напали на него.

На опубликованных видно, как Заркуа бросает в мужчину тарелки с едой и начинает бить, затем в драку ввязался Саникидзе.

Также появилось фото, где депутаты беседуют с местной полицией. По предварительным данным, полицию вызвал Габиташвили.

Сам Габиташвили находится на свободе, и уже сообщил, что готовит заявление на нападавшего. По закону ОАЭ, зачинщика нападения, даже если оно не привело к серьезным травмам, могут оштрафовать до 10 тысяч дирхамов (2722 доллара) или дать год тюрьмы.

На инцидент уже отреагировал генеральный секретарь "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он заявил, что "никто не имеет права подойти к человеку, сидящему за завтраком, и нанести ему словесное оскорбление".

"Насилие для меня неприемлемо, я неоднократно заявлял... Когда происходит оскорбление, на это всегда последует реагирование, все должны это понимать. Вы пытаетесь укоренить тенденцию, что если кто-то оскорбляет должностное лицо, то оно должно склонить голову и уйти. Этого не произойдет. На насилие всегда будет дан соответствующий ответ", – заявил политик.

Как отмечают "Новости Грузии", под "соответствующим ответом" Каладзе, очевидно, подразумевает действия депутата Заркуа, который напал на своего оппонента в кафе.

"Со слов Каладзе получается, что слова, обращенные к Заркуа – насилие, а физическое нападение депутата – просто "достойный ответ", – пишет издание.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что пророссийские власти Грузии начали депортацию иностранных граждан, принимавших участие в протестах против приостановки евроинтеграции. По данным СМИ, из примерно 450 арестованных более 20 были иностранцами. Большинство из них – россияне.

А избранный президент Грузии Михеил Кавелашвили в день инаугурации подписал ряд репрессивных законов, направленных на введение дополнительных карательных и антидемократических мер.

В конце декабря ряд стран Европы призвали Грузию провести новые выборы парламента и президента, а также тщательное и беспристрастное расследование нарушений, происходивших в ходе избирательного процесса.

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