Депутат Госдумы РФ назвал Казахстан 'русской землей' и призвал присоединить его к России: в сети отреагировали

Член комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал присоединить Казахстан к Российской Федерации. По его словам, Россия якобы является "исторической родиной" Казахстана.

Политик подчеркнул, что обсуждение этого вопроса необходимо вынести на референдум. Об этом Хамзаев написал у себя в Facebook.

Депутат Госдумы назвал Центральную Азию "русской землей", отметив, что в сети уже идет обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией.

"Центральная Азия - это русская земля! В сети идёт обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией", – заявил политик.

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В качестве аргумента своих заявлений Хамзаев назвал то, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорит на русском языке.

"Замечу, что сам Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев все свои заявления делает на русском языке. Считаю, это будет хорошим проявлением подлинной демократии", – резюмировал депутат.

Стоит отметить, что в комментариях под постом депутата люди очень жестко отреагировали и призвали не лезть в дела чужой страны. Также депутата упрекнули в разжигании межнациональной розни и предложили выгнать из правительства РФ за такие заявления.

"Живите в своём совке. Вы кто? Вы что? Вы откуда? Накормите и обеспечьте свой народ. Не лезьте, видим как влезли в Украину. Для начала наведите порядок у себя. К стабильности это не приведёт. Живите своей жизнью", – ответили депутату.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация начала переброску воинского контингента в Казахстан. В частности, в страну отправились так называемые коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января 2022 года в Казахстане вдвое повысили цены на сжиженный газ – с 60 до 120 тенге/л (приблизительно с 3,72 до 7,44 грн), что привело к массовым протестам почти во всех городах страны. Митингующие добились обещания снизить цены, а теперь требуют политических реформ.

Из-за масштабных протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение. Оно будет распространяться на Алматы и Мангистаускую область и будет действовать предварительно до 19 января.

Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана. Со своей стороны Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации. Он заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности (ранее его возглавлял Нурсултан Назарбаев).

По состоянию на 6 января, уже пятый день в Республике Казахстан не утихают масштабные протесты, которые привели к жертвам среди гражданских лиц и силовиков, массовым задержаниям, а правительство запросило ввода войск ОДКБ. Пока в города стянули собственные военные силы, там действует режим чрезвычайного положения, но это не останавливает демонстрантов.

Все, что известно о протестах в Казахстане, которые продолжаются уже несколько дней, читайте в материале.