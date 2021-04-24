Депутат Европарламента назвал Путина "серийным убийцей" из-за взрывов в Чехии

Действия сотрудников ГРУ в селе Врбетици (Чехия) в 2014 году, где произошли взрывы на военных складах, – еще один аргумент, чтобы в очередной раз доказать миру, что правящий режим в России преступный, а президент Владимир Путин – "серийный убийца".

Заявление об этом сделал депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс в эфире программы "Свобода LIVE", передает "Радио Свобода". Как считает политик, Европейский Союз должен дать консолидированный ответ РФ, а атаки на европейскую страну должны расцениваться как атака на весь Евросоюз.

"Наши действия со стороны Евросоюза должны строиться на принципах солидарности. Я думаю, что высылка российских дипломатов из Словакии и Польше – это только начало. Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы услышим больше таких решений. Это неизбежно.

Мы должны показать, что мы вместе, и такие действия на территории одной страны Евросоюза означают распространение этих действий на весь Евросоюз", – подчеркнул Ауштрявичус.

Он отметил, что организация террористических актов – это недопустимо, но, как ему кажется, действующее руководство Российской Федерации "просто настроено на такую ​​политику".

"И не только на запугивание, как концентрация войск на востоке Украины и в Крыму, но и организуя вот такие акции.

То, что это вышло наружу, я думаю, стало очень хорошим аргументом раз доказать, что режим Путина – это преступный режим. И если президент Байден назвал его убийцей, то в этом есть только часть правды. Я бы сказал, что он – серийный убийца, потому что организует вот такие акты друг за другом", – подчеркнул депутат Европарламента.

Как ранее писал OBOZREVATEL: