Демократы запустили процедуру выдвижения кандидата в президенты США: какие шансы у Харрис

В четверг, 1 августа, члены Демократической партии США начали онлайн-голосование, чтобы официально предоставить Камале Харрис статус кандидатки в президенты. Для этого она должна набрать 1976 голосов, хотя ожидается, что количество будет значительно больше.

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Всего в голосовании примут участие 4000 делегатов. Об этом сообщило издание The Washingthon Post.

Отмечается, что Харрис – единственная кандидатка, прошедшая квалификацию для участия в онлайн-голосовании. Национальный комитет Демократической партии сообщил, что 3923 делегата подали петицию с просьбой включить Харрис в бюллетени для голосования за номинацию. Ни один другой кандидат не преодолел порог в 300 подписей делегатов.

Партии традиционно выдвигают кандидатов в президенты на съезде, но демократы решили провести голосование раньше, ссылаясь на обеспокоенность в связи со сроками доступа к бюллетеням в некоторых штатах и судебными процессами со стороны Республиканской партии, которая может обжаловать их, если они будут пропущены. Национальный съезд Демократической партии состоится в Чикаго с 19 по 22 августа.

Напомним, данные последнего социологического исследования, проведенного Ipsos, показали, что Харрис минимально опережает республиканца Дональда Трампа. Разрыв между кандидатами, который образовался в последние недели предвыборной гонки действующего президента Джо Байдена, исчез. Фактически кандидаты идут бок о бок: Харрис опережает Трампа только на один процентный пункт.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Уже на следующей неделе Харрис планирует начать предвыборные мероприятия. А перед этим она объявит своего кандидата в вице-президенты. Вопрос о том, кто будет баллотироваться вместе с Харрис, занял центральное место после того, как она согласилась участвовать в выборах.

– В "краткий список" претендентов, которые могут занять должность вице-президента в случае победы Харрис, вошли сенатор штата Аризона Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолз.

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