'Если бы у нас был настоящий президент': Трамп и Байден на дебатах устроили перепалку из-за войны в Украине

В США 27 июня состоялись первые дебаты между двумя кандидатами в президенты – действующим главой государства Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом. Во время дебатов они затронули вопросы войны России против Украины.

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И в ходе обсуждения этого вопроса между оппонентами возникла перепалка. Она была показана в ходе прямой трансляции дебатов.

Так, во время своей реплики Трамп вменил Байдену в вину начало полномасштабной агрессии РФ против Украины.

"Если бы у нас был настоящий президент, Путин никогда не вторгся бы в Украину", – заявил Трамп, который Байдена, очевидно, "настоящим президентом" не считает.

Повторил он и свой уже неоднократно озвученный тезис, что он, мол, может "окончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Достичь мира Трамп планирует, сделав так, чтобы "Зеленский и Путин договорились".

При этом Трамп прошелся по президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что тот после каждого визита в США возвращается в Украину с 60 млрд долларов "в кармане". И, по мнению кандидата в президенты США от Республиканской партии, "это нужно прекратить".

Кроме того, Трамп подверг критике Байдена за хаос при выводе войск из Афганистана. Он заявил, что якобы именно это стало причиной агрессии российского диктатора Владимира Путина против Украины.

Когда слово взял Байден, он назвал Путина военным преступником. Трампу от него досталось за высказывание, что Путин якобы может атаковать где угодно, если союзники по НАТО не увеличат свой оборонный бюджет.

"Трамп хочет, чтобы США вышли из НАТО. Но сила в наших альянсах. Мы бы не могли избежать большой войны в Европе, если бы не наше союзничество", – убежден Байден.

Кандидат от демократов подчеркнул, что если Путина не остановить в Украине, он расширит агрессию на другие государства, в частности, входящие в НАТО, как, например, Польша.

Между тем Трамп упрекнул Байдена в том, что тот, мол, ведет США к Третьей мировой войне и заявил, что "Украина не выиграет войну" из-за "глупых решений" действующего президента США. Отдельно Трамп подчеркнул, что Россия оккупировала украинские земли при президентстве Барака Обамы и Байдена, но не тогда, когда президентом был он.

"Хочу сказать, что Россия забрала много земель при Обаме и Байдене. При мне нет. Путин знал, что со мной нельзя играть. Война в Украине не должна была начинаться, а теперь он захватит Украину. Байден завел нас в плохую позицию с Украиной и Россией. Украина не выиграет войну. У них заканчиваются люди. Это грустно, они столько людей потеряли... Из-за дурацких решений Байдена", – выдал Трамп.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что Трамп назвал "мирный план" Путина неприемлемым и заверил, что может завершить войну в Украине.

Также мы рассказывали, о чем еще шла речь на состоявшихся в Атланте дебатах Байдена и Трампа, и в частности, что оба сказали о войне в Украине, Путине и угрозах миру.