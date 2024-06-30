Дело о штурме Капитолия: Верховный суд США отменил решение суда низшей инстанции

Верховный суд Соединенных Штатов принял решение ограничить способность Министерства юстиции привлечь к ответственности участников штурма Капитолия в январе 2021 года. Это не только повлияет на сотни людей, принимавших участие в том штурме, но может сказаться и на обвинении против Дональда Трампа по этому же делу.

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Высший суд США изменил трактовку только одного обвинения, сообщает Reuters. Однако ранее Минюст США использовал эту формулировку по более чем 300 делам о событиях 6 января. Именно оно указано и по отдельному делу Трампа об этих событиях. Это "препятствование официальной процедуре".

В частности, Верховный суд США принял решение по делу бывшего офицера полиции Джозефа Фишера. Коп был среди толпы, штурмовавшей Капитолий. Позже вместе с сотнями других он попал под указанное обвинение Минюста, утверждавшее, что участники беспорядков, прорвавшихся в Капитолий, "виновны в препятствии официальной процедуре".

Однако в Верховном суде решили, что такое обвинение может касаться только людей, фактически фальсифицировавших или уничтожающих документы. Как отметили судьи, обвинение Минюста "является новым толкованием, которое безосновательно криминализирует широкий ряд прозаического поведения, давая активистам и лоббистам десятилетние сроки тюремных заключений".

Как именно это решение Верховного суда повлияет на другие дела о штурме Капитолия, неизвестно. Обвиняемых в них более 1300, из них около 350 именно по статье о препятствии официальной процедуре. Около 170 уже осуждены и отбывают наказание.

Теоретически все дела будут возвращены в суды, которые должны решить, следует ли освобождать обвиняемых. Дело в том, что препятствование официальной процедуре – лишь один из ряда пунктов обвинения, инкриминированных протестующим.

Как сообщал OBOZ.UA, хотя президент Джо Байден не очень убедительно выступил на дебатах с Дональдом Трампом, избиратели практически не изменили свои решения относительно того, за какие кандидаты они планируют проголосовать на выборах уже в ноябре этого года.

К тому же, Джо Байден признал, что неудачно выступил на дебатах с Дональдом Трампом и назвал себя "не молодым мужчиной". При этом политик уверен, что он сможет одержать победу на президентских выборах в ноябре этого года.

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