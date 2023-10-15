"Действия Израиля вышли за рамки": в Китае сделали новое заявление о событиях в секторе Газа

Китай осудил боевые действия, которые Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит в секторе Газа. В Пекине считают, что Иерусалим "вышел за рамки самообороны".

Более того, министр иностранных дел КНР Ван И обвинил Израиль в нарушении международного права. События палестинско-израильской войны китайский дипломат прокомментировал в ходе телефонной беседы с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом 14 октября. О содержании разговора проинформировала пресс-служба МИД Китая на официальном сайте.

"Действия Израиля вышли за рамки самообороны, Израилю следует серьезно прислушаться к призывам международного сообщества и генерального секретаря ООН и прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа", – заявил Ван И.

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Мол, КНР "осуждает все действия, которые причиняют вред гражданскому населению, поскольку они нарушают основы человеческой совести и основные нормы международного права".

Руководитель китайского внешнеполитического ведомства заверяет, что Пекин "интенсивно общается со всеми сторонами, чтобы способствовать прекращению огня и окончанию войны". Он настаивает, что "всем сторонам" стоит задуматься о переговорах и "не следует предпринимать никаких действий по эскалации ситуации".

"Историческая несправедливость в отношении Палестины продолжается уже более полувека и не может продолжаться", – заявили в МИД Китая.

Как писал OBOZ.UA:

– Израиль собирается отправить 10 тысяч солдат для наземной операции в секторе Газа. Ожидается, что это наступление будет крупнейшим со времен Второй ливанской войны.

– Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху анонсировал приближение "нового этапа" в войне с ХАМАС.

– По данным СМИ, указанная операция должна была начаться в выходные (14-15 октября), но была перенесена на несколько дней из-за неблагоприятный погодных условий.

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