Израиль перенес операцию, запланированную в секторе Газа: в NYT назвали причину

Армия Израиля перенесла запланированную в секторе Газа операцию, которую должна была начать в выходные. Как сообщают офицеры израильской армии, первоначально планировалось выполнить вторжение на выходных, но оно было отложено на несколько дней из-за погодных условий.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники в армии Израиля. Отмечается, что операция была отложена из-за облачности.

Эта ситуация усложнила бы обеспечение воздушного прикрытия сухопутных войск израильским пилотам и операторам беспилотников.

Во время спецоперации кроме пехоты израильские ударные силы будут включать танки, саперов и спецназ, сообщили офицеры. Защиту сухопутным войскам будут обеспечивать боевые самолеты, вертолеты, беспилотники и артиллерия, которые будут вести огонь с земли и моря.

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ЦАХАЛ отмечает, что их цель – уничтожение группировки ХАМАСа и ликвидация его лидеров, ответственных за нападение на Израиль 7 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 октября Иран предупредил Израиль, что тот должен прекратить "военные преступления и геноцид" в секторе Газа. В случае игнорирования Израилем этой оговорки, Иран заявил, что ситуация может выйти из-под контроля с "дальновидными последствиями".

Напомним, что накануне премьер Израиля Беньямин Нетаньяху анонсировал приближение "нового этапа" в войне с ХАМАС. В ЦАХАЛ отметили, что подготовка завершена, в то же время признали, что на наземное вторжение в сектор Газа может повлиять ряд событий: эвакуация палестинцев и напряжение на северной границе страны.

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