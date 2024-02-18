Данилов: Россия прямо вмешивается в выборы президента США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна-агрессор Россия прямо вмешивается в выборы президента Соединенных Штатов Америки. Частью враждебного влияния на эту гонку стало интервью российского диктатора Владимира Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону.

Об этом Данилов сказал в субботу, 17 февраля, в эфире телеканала "Мы – Украина". Он отметил, что те сообщения, которые во время интервью отправлял президент РФ, будут оказывать влияние на выборы в США.

"Это прямое влияние на выборы в США, потому что те месседжи, которые отправлял Путин, они будут влиять на историю, которая будет на сегодняшний день разворачиваться на территории США – именно избирательные процессы. Это прямое вмешательство в избирательный процесс Соединенных Штатов", – отметил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что интервью с Путиным, которое записал Карлсон, изначально предназначалось не для российской аудитории, а именно для американцев. Оно призвано оказать влияние на политические процессы в Штатах.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Около 37% американцев заявили о готовности голосовать на предстоящих выборах президента США за республиканца Дональда Трампа, 34% – за демократа Джо Байдена. Отставание действующего лидера Америки от Трампа в последнее время сократилось.

– Дональд Трамп тем временем в очередной раз сменил риторику и заявил, что в случае победы на выборах будет делать больше для защиты США от России, чем действующий президент Джо Байден. В то же время он продолжает оказывать давление на республиканцев в Конгрессе, чтобы воспрепятствовать принятию законопроекта, предусматривающего выделение помощи Украине для борьбы против РФ.

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