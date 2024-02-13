Байден сокращает отрыв от Трампа, несмотря на отчет о его памяти: все подробности

Около 37% американцев заявили о готовности голосовать на будущих выборах президента США за республиканца Дональда Трампа, 34% – за демократа Джо Байдена. Отставание действующего главы Америки от Трампа сократилось несмотря на то, что опрос проводился после доклада спецпрокурора Роберта Гура, который поставил под сомнение память Байдена.

Социологическое исследование Reuters и Ipsos состоялось 9-12 февраля 2024 года. Допустимая погрешность результатов опроса – 2,9%. Это говорит о том, что разрыв между Байденом и Трампом не слишком значительный.

Опрос прошлого месяца показал, что Трамп лидировал с перевесом в шесть процентных пунктов. Сейчас он впереди всего на три пункта.

Около 10% респондентов Reuters/Ipsos заявили, что планируют голосовать за других кандидатов. 12% не хотят голосовать вообще. Еще 8% отказались отвечать.

Опрос был проведен через несколько дней после того, как специальный прокурор Роберт Гур опубликовал 388-страничный отчет, в котором отказался обвинять Байдена в умышленном хранении секретных документов, когда политик покинул пост вице-президента в 2017 году. Гур назвал президента США "пожилым человеком с благими намерениями и плохой памятью".

Вице-президент США Камала Харрис назвала вышеупомянутый доклад "явно политически мотивированным".

Опрос Reuters/Ipsos также говорит о том, что поддержку Трампа подрывают четыре уголовных расследования, начатых против него.

Каждый четвертый опрошенный, называющий себя республиканцем, и около половины независимых респондентов заявили, что не отдадут свой голос за Трампа, если присяжные признают его виновным в совершении уголовного преступления.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент США Джо Байден продолжает ссылаться на недавние разговоры с умершими иностранными лидерами, даже вспоминает точные детали таких встреч.

– По данным СМИ, в недавнем разговоре с друзьями Байден назвал Трампа "больным придурком", наслаждающимся чужими несчастьями.

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