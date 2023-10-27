Данилов: есть доказательства непосредственного участия России в нападении на Израиль

Власти Украины имеют техническое подтверждение того, что государство-агрессор Россия принимала "большое участие" в нападении террористов группировки ХАМАС на Израиль. Россияне являются заинтересованной стороной обострения на Ближнем Востоке.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью 24 каналу. Он рассказал, что за три дня до нападения ХАМАСа на Израиль уменьшилось количество российских кибератак на Украину.

Центр при СНБО, занимающийся кибербезопасностью и постоянно отслеживающий все атаки на наше государство, выяснил, что за три дня до 7 октября (когда террористы напали на Израиль), было снижение атак на наше киберпространство на 70%.

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"Мы проанализировали, куда переметнулись российские, скажем, воинские части, причастные к атакам. Они перекинулись именно на Израиль", – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что эти факты являются подтверждением того, что россияне принимают в этом непосредственное участие. Они заинтересованы в войне ХАМАС и Израиля, сказал Данилов, добавив, что россиянам нет смысла от этого радоваться.

Ранее представитель ГУР МО Андрей Черняк сказал, что еще в начале эскалации вооруженных действий на Ближнем Востоке разведка РФ знала о подготовке террористического движения ХАМАС к нападению на Израиль. Более того, Москва предоставила боевикам оружие, которое было захвачено российскими оккупантами в войне против Украины.

Со своей стороны Андрей Юсов рассказал, что во время официальных визитов главарей группировки ХАМАС в Москву, которые широко и демонстративно освещались российскими СМИ, обе стороны обсуждали взаимодействие по передаче Россией оружия и военного опыта боевикам. В частности, Кремль направил террористам отдельные образцы стрелкового пехотного вооружения.

В четверг, 26 октября, делегация ХАМАС снова посетила столицу страны-агрессора Москву. Израиль осудил встречу боевиков с российскими чиновниками. Там сказали, что этот визит является актом поддержки терроризма и узаконивает зверства ХАМАС

Как ранее писал OBOZ.UA, веб-сайт террористической организации ХАМАС размещен на хостинге российской компании. Речь идет о VDSina, главный офис которой находится в Москве.

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