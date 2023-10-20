Сайт ХАМАС расположен на российском хостинге: СМИ раскрыли громкие подробности

Веб-сайт террористической организации ХАМАС ("Исламское движение сопротивления") размещен на хостинге российской компании. Речь идет о VDSina, главный офис которой находится в Москве.

Об этом заявило издание "Медуза" со ссылкой на информацию, полученную от подписчика. Он узнал, что официальный интернет-сайт ХАМАС hamas.ps (по крайней мере по состоянию на 19 октября) располагался на российском хостинге VDSina, на серверах Selectel.

Компания VDSina заявляет, что существует как хостинг облачных VDS/VPS серверов с 2014 года. Она предлагает на выбор две локации для размещения виртуальных серверов: в России (Москва) и в Нидерландах (Амстердам).

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Что касается российского провайдера услуг облачной инфраструктуры и центров обработки данных Selectel, то, согласно открытым источникам, его материнская компания находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Основатель и председатель совета директоров – Лев Левиев. Он также является одним из соучредителей запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте". Левиев имеет два гражданства: российское и израильское.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 18 октября посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что в результате террористического нападения ХАМАС на Израиль погибли якобы 23 гражданина Украины.

– Посол нашего государства в Израиле Евгений Корнийчук 19 октября опроверг эти данные. Он заявил, что подтверждена гибель 18 граждан Украины.

– 19 октября из Израиля вылетел четвертый эвакуационный борт с украинцами. Он доставил 79 наших граждан в Румынию.

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