ГУР: Россия передавала ХАМАСу оружие и делилась опытом

Во время официальных визитов главарей группировки ХАМАС в Москве, которые широко и демонстративно освещались российскими СМИ, обе стороны обсуждали взаимодействие по передачи Россией оружия и военного опыта боевикам. В частности, Кремль направил исламским террористам отдельные образцы стрелкового пехотного вооружения.

Об этом в интервью Espresso.tv рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он подчеркнул, что подобное взаимодействие было еще до атак на Израиль 7 октября.

"Весь мир видел визиты представителей ХАМАС в Москву. И эти официальные визиты они не скрывались. И обсуждались во время этих визитов не развитие балета и культуры, не защита климата и не проведение вечеров кремлевско-хамасской дружбы. Понятно, что интересовало обе стороны", – указал Юсов.

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По его словам, Россия была проинформирована о том, что какие-то вещи будут происходить. У ГУР имеются видеокадры с русским языком, которые звучали в ходе атак на Израиль, они так же слышали и анализ подтверждает эти факты.

"То есть это информация, которой владеет не только Украина – о ней знают и в Израиле, и наши партнеры и союзники в мире. Поэтому да, участие России в этой войне на Ближнем Востоке имеет место", – заключил представитель украинской разведки.

Напомним, еще в начале эскалации вооруженных действий на Ближнем Востоке разведка РФ знала о подготовке террористического движения ХАМАС к нападению на Израиль. Более того, Москва предоставила боевикам оружие, которое было захвачено российскими оккупантами в войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, скандальная журналистка Ксения Собчак и не менее одиозный рэпер Моргенштерн планируют провести интервью-шоу в ОАЭ. Для записи программы россияне арендовали площадку в люксовом отеле Raffles в Дубае. Выяснилось, что часть директоров комплекса поддерживает, в том числе финансово, палестинских боевиков ХАМАС.

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