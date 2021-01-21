В Европе может сорваться вакцинация от COVID-19: 'виноваты' Байден и Pfizer

В Евросоюзе может сорваться план по вакцинации от коронавируса (COVID-19) из-за задержек поставок вакцины компаниями Pfizer (США) и BionTech (Германия). Отчасти к "срыву" также причастен новый президент США Джо Байден.

Как сообщает la Repubblica, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Брюсселе (Бельгия), призвала фармкомпании выполнить свои обязательства по поставке вакцины.

Издание пишет, что задержкам в поставках препарата есть несколько объяснений. Так, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) увеличило дозы в каждом флаконе с 5 до 6. Таким образом, темпы поставок были скорректированы с учетом новой разрешенной дозировки.

Проблемы также связаны с работами на заводе в городе Пуурс (Бельгия), где к 2021 году увеличили производства вакцины с 1,3 миллиарда до 2 миллиардов доз.

"Поставки будут регулярными с 25 января. С увеличением производства, начиная с 15 февраля, мы доставим количество доз вакцины, запланированное на первый квартал, и намного большее количество в втором", – заверили в Pfizer.

Однако в Евросоюзе считают, что не все так просто. Стремительное развитие пандемии COVID-19 вызвало массовую гонку за вакцинами на миллиарды долларов. Задержки таких компаний, как Sanofi, J&J, AstraZeneca, привели к увеличению заказов на препарат Pfizer-BionTech, несмотря на высокую цену – 19,5 долларов за дозу в США.

Например, в ЕС удвоили резервирование вакцины до 600 миллионов доз, а в США до 200 млн. При этом многие страны Персидского залива "готовы выписывать пустые чеки для обеспечения поставок вакцины".

Также в Евросоюзе обеспокоены заявлениями президента США Байдена, который намерен сделать в стране 100 млн прививок за 100 дней. Его план поддержал глава Pfizer Альберт Бурла. В Европе опасаются, что Байден потребует от национальных заводов, чтобы в первую очередь вакцины поставлялись в Штаты. В немецком Минздраве уже заявили, что намерены начать переговоры с новой администрацией в Белом доме, чтобы внести изменения в план Байдена.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны Евросоюза определили единую стратегию борьбы с COVID-19 и призвали ускорить темпы вакцинации.