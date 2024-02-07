"Арестуйте их": Маск показательно "наехал" на обидчиков Карлсона, уехавшего в Москву восхвалять Путина

Американский миллиардер Илон Маск поддержал одиозного журналиста Такера Карлсона, известного своей симпатией к "русскому миру". Основатель Tesla и SpaceX считает, что нужно арестовать обидчиков экс-ведущего Fox News.

Свое мнение Маск высказал в принадлежащей ему соцсети X (ранее Twitter) 6 февраля. Это произошло на фоне анонса Карлсоном интервью с российским диктатором Владимиром Путиным.

Известный в Америке блогер-трампист Ян Майлз Чеонг расхвалил Карлсона и заявил, что и политики, и представители истеблишмента призывали арестовать журналиста в связи с его визитом в Российскую Федерацию. Чеонг назвал этих людей "мстительными созданиями".

Маск отреагировал на этот пост. Он написал короткий комментарий: "Арестуйте тех, кто призывает арестовать его!".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бывший ведущий на американском телеканале Fox News Такер Карлсон анонсировал интервью Путиным. Он заявил, что хотел бы записать разговор и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Карлсон за время полномасштабного российского вторжения распространил ряд фейков об Украине: например, он утверждал, что Каховское водохранилище подорвала "украинская власть".

– Кроме того, Карлсон запустил собственное шоу на государственном канале страны-агрессора "Россия 24".

– Журналист 1 февраля был замечен в аэропорту Стамбула во время посадки на рейс авиакомпании Turkish Airlines в Москву.

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