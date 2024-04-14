CNN: Израиль ответит на нападение Ирана, но масштабы еще не определены

Израиль ответит на нападение Ирана. Масштабы этого ответа не определены – может быть тотальное уничтожение или более взвешенные действия.

Об этом в интервью изданию CNN заявил израильский чиновник. По его словам, варианты израильских ответных ударов будут детально обсуждаться во время заседания военного кабинета высшего руководства страны в воскресенье, 14 апреля.

Напомним, в ночь на 14 апреля силы обороны Израиля перехватили за пределами страны большинство из запущенных Ираном более 300 беспилотников типа Shahed и ракет. Отбивать атаку ЦАХАЛу помогали американские и британские военные, сбивая цели еще в Иордании, Ливане и Сирии.

Однако попадание зафиксировано на базе израильской армии на юге государства – есть незначительные повреждения инфраструктуры, после чего 31 человек обратился за медпомощью.

В то же время Иран заявил, что совершит еще более масштабную атаку на территорию Израиля, если тот решит "отомстить". Кроме того, в Тегеране пригрозили ударить по базам США, если Вашингтон поддержит контратаку Тель-Авива.

Посол Ирана и постоянный представитель в ООН Амир Саид Иравани отметил, что нападение на Израиль было якобы ответом на израильскую атаку по комплексу иранского посольства в Дамаске.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW пришли к выводу, что нападение Ирана на Израиль вечером 13 апреля аналогично ударам, которые войска РФ неоднократно наносили по Украине. Эксперты считают, что российские атаки по украинской инфраструктуре были своеобразным испытанием дронов-камикадзе типа Shahed иранского производства и баллистических ракет.

– 99% различных средств поражения удалось перехватить средствами ПВО, однако несколько иранских баллистических ракет достигли израильской авиабазы Неватим на юге страны. Ущерб, нанесенный Ираном инфраструктуре объекта, в Армии обороны Израиля назвали "незначительным".

– Президент США Джо Байден заявил, что США не будут принимать прямого участия в каких-либо операциях против Ирана, если Израиль решит дать ответ на массированную атаку Тегерана в ночь на 14 апреля. В Вашингтоне убеждены, что Израиль должен считать эту ночь своей победой, ведь большинство иранских средств воздушного поражения были сбиты.