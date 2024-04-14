Байден предупредил Нетаньяху, что США не будут принимать прямого участия в ответе Ирану – CNN

США не будут принимать прямого участия в каких-либо операциях против Ирана, если Израиль решит дать ответ на массированную атаку Тегерана в ночь на 14 апреля. В Вашингтоне убеждены, что Израиль должен считать эту ночь своей победой, ведь большинство иранских средств воздушного поражения были уничтожены.

Те же ракеты, с которыми ПВО не справилось, не поразили значимых целей. Об этом заявил президент США Джо Байден во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 14 апреля, пишет CNN.

Издание со ссылкой на данные, полученные от высокопоставленного чиновника администрации президента США, сообщило, что в разговоре с Нетаньяху Байден предостерег, что США не будут вступать в прямое противостояние с Ираном на стороне Израиля, если тот решит ответить на атаку в ночь на 14 апреля.

"США не будут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана, заявил президент США Джо Байден премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, сообщил CNN высокопоставленный чиновник администрации. Об этом он сказал во время телефонного разговора двух лидеров после ударов Ирана по Израилю" , – говорится в материале.

Со ссылкой на источники CNN также отметило, что Байден сказал Нетаньяху, что Израиль должен рассматривать ночь атаки Ирана как собственную победу. Ведь, по оценкам США, "атаки Ирана были в большинстве своем неудачными и продемонстрировали преимущество израильской военной мощи".

В Вашингтоне считают, что, поскольку почти все иранские беспилотники и ракеты были сбиты, Ирану не удалось поразить "ничего ценного".

Напомним, поздно вечером 13 апреля стало известно, что Иран открыто напал на Израиль, запустив "шахеды" и ракеты. В ходе атаки, которую называют "беспрецедентной" как по количеству задействованных средств поражения, так и потому, что Иран впервые за последние 40 лет атаковал Израиль не через своих прокси, а напрямую, пострадали гражданские. По данным Израильской национальной службы экстренной медицинской помощи, 31 человеку оказана медицинская помощь. Все пострадавшие либо получили травмы, когда бежали в хранилища, или же они нуждались в помощи из-за острой реакции на стресс.

Также известно о двух раненых детях и о трех тяжелых пострадавших в результате пожара в медучреждении Шарона.

После атаки в Конгрессе США призвали к удару по Ирану, а Совбез ООН проведет экстренное заседание. Тем временем сам Израиль готовит ответ на атаку.