ЧВК "Вагнер" вербует наемников по всему миру: СМИ раскрыли громкие подробности

Российская частная военная компания "Вагнер" ищет людей в свои ряды не только в РФ. После начала полномасштабной войны в Украине "музыкантам" – такую кличку себе избрали военные преступники – пришлось развивать сеть вербовки среди иностранцев.

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На это обратил внимание Telegram-канал "Сирена". Он отметил, что раньше владелец компании и соратник Путина Евгений Пригожин вербовал россиян, в том числе заключенных, а теперь набирает бойцов в Сербии, Афганистане, ЦАР и даже в странах ЕС (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Представители частной военной компании это всячески отрицают (например, Пригожин назвал службу в группировке афганских военных "несусветной чушью"), но факты говорят о другом.

В статье "Сирены" сказано, что до полномасштабной войны "Вагнер" нанимал опытных бойцов, но сейчас обещает платить всем, кто "готов убивать и нуждается в деньгах".

В странах Европы искать наемников среди бывших военных или участников криминальных организаций помогают российские олигархи.

В ЦАР, где российские наемники оказывают военную поддержку правительству республики, вагнеровцы в октябре начали выпускать их тюрем некоторых заключенных (например, осужденных за изнасилования и повстанчество). К концу ноября завербовали уже десятки заключенных.

В СМИ также есть информация, что около 100 бывших участников повстанческой группировки Union for Peace согласились отправиться на войну против Украины. ЧВК бросила их на Донбассе без снаряжения и еды, выплатив меньше половины зарплаты. Часть наемников пропала, остальные занимаются мародерством.

Также "Вагнер" набирает бывших афганских военных, предлагая им и их семьям убежище в России и 1500 долларов зарплаты.

В Сербии вагнеровцы тоже ищут потенциальных "коллег". Свое беспокойство по этому поводу высказывали высокопоставленные официальные лица США.

Более того, Пригожин "пригрозил" открыть свой филиал и в Соединенных Штатах. После этого "Вагнер" запустил пропагандистский ролик, в котором призывает граждан США, которые хотят видеть Америку "снова великой", вступать в ее ряды.

Напомним: недавно мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в оккупированный город прибыли вербовщики ЧВК "Вагнер". Они будут искать наемников в из числа заключенных украинцев. Вербуют также граждан Украины, которых оккупанты вывезли из тюрем на временно захваченных территориях в Россию.

Как писал OBOZREVATEL:

– 26 января США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против ряда компаний и лиц, связанных с частной военной компанией.

– 30 января нижняя палата парламента Канады призвала правительство страны признать "Вагнер" террористической организацией.

– В этот же день в Верховной Раде Украины зарегистрировали документ, предлагающий признать ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией.

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