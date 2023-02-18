Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 45 тыс. человек: на 11-й день под завалами еще находили живых

Количество погибших в результате землетрясения, всколыхнувшего Турцию и Сирию 6 февраля, достигло уже 45 тысяч человек. Ожидается, что число жертв возрастет, многие люди до сих пор считаются погибшими без вести.

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Как сообщает Reuters, в пятницу, 17 февраля, на 11-й день после катастрофы, из-под завалов были извлечены трое выживших. Число погибших в Турции составляет 39 672 человека, в то время как в соседней Сирии зарегистрировано более 5800 смертей.

Как сообщила стамбульская пожарная команда, из-под завалов через 278 часов после землетрясения силой 7,8 балла удалось спасти 40-летнего жителя южной провинции Хатай Хакана Ясиноглу. Перед этим 14-летний Осман Халебие и 34-летний Мустафа Авчи были спасены в историческом городе Турции Антакья, известном в древности как Антиохия.

При этом отмечается, что потери Сирии не менялись в течение нескольких дней. Мечети по всему миру накануне совершили заочные панихиды по погибшим в Турции и Сирии, многие из которых не смогли пройти полные погребальные обряды из-за масштабов стихийного бедствия.

Издание сообщило, что международные спасательные команды покинули обширную зону землетрясения, однако местные спасатели 18 февраля продолжают обыскивать разрушенные здания, надеясь найти больше выживших.

Напомним: через 10 дней после землетрясения в Турции спасли из-под завалов 17-летнюю девушку. Под развалинами здания Алейна Олмез провела 248 часов. Ее спасли неподалеку от эпицентра одного из землетрясений – в турецкой провинции Кахраманмараш. Девушка была травмирована, но ей удалось продержаться в морозную погоду и с ранением.

Украинские консулы в пострадавших от землетрясения регионах Турции на юге государства продолжают работать, чтобы разыскать пропавших граждан Украины, помочь пострадавшим и обеспечить их эвакуацию в другие турецкие регионы или на родину. За время, прошедшее от первого землетрясения, уже удалось разыскать 136 наших сограждан и эвакуировать 37 украинцев, из-под завалов спасены десять наших соотечественников.

В то же время уже известно о гибели пяти украинцев, еще семь считаются пропавшими без вести, их продолжают искать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в городе Эрзинь на юге Турции, где произошло самое смертоносное за последние годы землетрясение, уцелели все дома и не пострадал ни один житель. Мэр города Оккеш Эльмасоглу объяснил это тем, что при строительстве в городе соблюдают все правила и нормы;

– во время мощных землетрясений в Турции погибла украинка Юлия Петрова и двое ее сыновей. Семья из Запорожья уехала в турецкую провинцию Хатай несколько месяцев назад, пока муж Юлии защищал Украину на фронте.

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