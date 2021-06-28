Чехия потребовала от России 25,5 млн евро компенсации за взрывы во Врбетице

Власти Чехии потребовали от России компенсации ущерба в связи со взрывами в 2014 году на военных складах во Врбетице. Так, вред оценили в 650 млн крон (около 25,5 млн евро).

Министерство внутренних дел подготовило законопроект о распределении компенсации за взрывы в Врбетице. 350 млн крон пойдут для муниципалитетов и 300 млн для отдельных граждан. Об этом пишет издание iDNES.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатический документ, в котором говорится о требовании полностью возместить ущерб.

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Отмечается, что суммы для муниципалитетов распределяются в зависимости от расстояния от периметра риска, а также в соответствии с бюджетным определением налогов. Также известно, что каждый житель должен иметь право на получение определенной суммы, размер которой также зависит от определенных условий.

Наибольшая сумма в 300 крон предлагается на период неконтролируемых взрывов с середины октября до середины декабря 2014 года, что было опасной ситуацией с прямой угрозой.

Напомним, взрывы на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 годов. Оба здания принадлежали местной компании Imex Group. В результате первого взрыва два сотрудника погибли. Осколки от разорвавшихся боеприпасов разбросало в радиусе 800 метров от склада.

Отношения России и Праги ухудшились после того, как 17 апреля Бабиш заявил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву. 18 апреля первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что властям страны известны личности двух мужчин, которых считают причастными к взрывам на складе.

После этого Чехия выслала 18 российских дипломатов, которые могут быть офицерами российских ГРУ и СВР, а полиция объявила в розыск Александра Мишкина (Александр Петров) и Анатолия Чепигу (Руслан Боширов), подозреваемых в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

В ответ на это Россия выслала две трети чешских дипломатов, что заблокировало работу посольства в Москве. Прага выдвинула Кремлю ультиматум с требованием вернуть их, но этого не было сделано.

Затем Чехия объявила о высылке еще 70 сотрудников российского посольства.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Чехии рассматривают только одну версию причины взрывов на складах боеприпасов во Врбетице. В стране уверены: к этому причастны спецслужбы Российской Федерации.