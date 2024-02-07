'Часть политического процесса': Бринк объяснила, почему Конгресс оттягивает голосование за помощь Украине

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк объяснила, почему в Конгрессе США оттягивают голосование за помощь Украине. По ее словам, это часть американского политического процесса.

Об этом Бринк сказала в комментарии "Суспільному". В то же время она подчеркнула, что в Конгрессе США сейчас есть сильная двухпартийная поддержка Украины.

"Я общаюсь со многими членами Конгресса, как республиканцами, так и демократами, и знаю, что эта поддержка глубокая и сильная. Для нас это политический процесс, и я уверена, что деньги для Украины будут приняты Конгрессом, но это часть нашего политического процесса, и поэтому Конгресс решает, когда это произойдет", – объяснила дипломат.

Бринк подчеркнула, что поддержка Украины является жизненно важным национальным интересом США. Сейчас же, по ее мнению, нужно позволить американскому политическому процессу разворачиваться дальше.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сказала, что вопрос о предоставлении Соединенными Штатами Америки помощи Украине движется в правильном направлении. Это сложный процесс в избирательный год, подчеркнула она.

Маркарова также выразила мнение, что ближайшие три дня покажут, проголосуют ли в Сенате США новое финансирование помощи Киеву в пакете с усилением миграционной политики Соединенных Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Белый дом не оставляет попыток убедить Конгресс принять новый пакет помощи для Украины. В частности, там подчеркивают, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы. Президент Джо Байден тоже в очередной раз призвал проголосовать за законопроект о дополнительном финансировании потребностей национальной безопасности.

– Тем временем журналист CNN сообщил, что республиканцы в Сенате США уже хотят голосовать помощь Украине, Израилю и Тайваню без границы с Мексикой.

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