'Ситуация чрезвычайно сложна': Маркарова призвала не искать 'зрады' в действиях США

Вопрос о предоставлении Соединенными Штатами Америки помощи Украине движется в правильном направлении. Это сложный процесс в избирательный год.

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Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире национального телемарафона. Дипломат подчеркнула, что нет оснований говорить о "зраде".

"Ситуация чрезвычайно сложна, но оснований говорить о "зраде" точно нет. Все движется в правильном направлении, но это сложный процесс в избирательный год. Мы делаем все для того, чтобы законопроект о помощи Украине был одобрен. И шансы чрезвычайно велики", – сказала Маркарова.

Она напомнила, что недавно в СМИ распространилась информация о том, что Палата представителей зарегистрировала законопроект о помощи только Израилю. Однако чтобы законопроект стал законом, за него должны проголосовать обе палаты Конгресса, после чего он должен быть подписан президентом.

"Поэтому мы ожидаем публикации двухпартийного законопроекта, включающего Украину, Израиль, вопросы границы и другие вопросы. Надеемся, что на следующий день после публикации начнется рассмотрение законопроекта", – рассказала Маркарова.

Как сообщал OBOZ.UA, в Конгрессе США ведутся споры, из-за которых задерживается одобрение пакета помощи Украине. Глава демократического кокуса Палаты представителей Пит Агилар заявил, что республиканцы отказываются от двухпартийного соглашения, которое усилит охрану южной границы США, поддержит Израиль и поможет Украине.

В Белом доме выразили уверенность, что процесс принятия решения о дополнительной помощи для Украины не провалился и, в конце концов, решение будет положительным, ведь в Конгрессе сохраняется двухпартийная поддержка Украины.

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