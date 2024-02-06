Байден обратился к Конгрессу США и призвал проголосовать за новый пакет помощи Украине. Видео

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в очередной раз обратился к Конгрессу США с требованием проголосовать за законопроект о дополнительном финансировании потребностей национальной безопасности. Напомним, что в числе главных пунктов этого проекта закона фигурируют средства на срочную помощь для Украины и Израиля.

Американский лидер призвал Конгресс "немедленно принять" законопроект именно из-за срочности военной помощи. В своей речи Байден упомянул о своем предшественнике Дональде Трампе, а также о российском диктаторе Владимире Путине.

"Призываю Конгресс немедленно отправить на мой стол для подписи принятый законопроект. Его поддержка – это противодействие Путину. Не поддержать этот законопроект означает помочь Путину. Каждый месяц задержек означает, что в Украине становится меньше артиллерии, меньше возможностей защититься от российского нападения", – заметил. президент США.

По мнению Байдена, принятие американской помощи Украине и Израилю тормозится, "очевидно, из-за Дональда Трампа". Поэтому американский лидер спросил: "Кому служат республиканцы? – Трампу или американскому народу?"

По словам президента США, оказанная поддержка Украины никогда не забудется ни украинцами, ни американцами.

Сенат США может проголосовать за законопроект с помощью Украины 7 февраля. В этом законопроекте, в частности, предполагается выделение Украине помощи в размере 60 миллиардов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, американцы уже представили новый компромиссный законопроект по помощи Украине. И хотя в нем помощь нам уменьшилась на 4 млрд долларов, принятие этого пакета было бы очень позитивной новостью для Украины.

А почему за недостаточную помощь Украине от США надо упрекать исключительно демократов, читайте здесь.

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