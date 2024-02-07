Республиканцы уже хотят голосовать помощь Украине, Израилю и Тайваню без границы с Мексикой, – журналист

Республиканцы в Сенате (верхней палате Конгресса США) уже готовы голосовать за помощь Украине, Израилю и Тайваню без вопроса безопасности границы с Мексикой. Они считают, что Сенату следует двигаться вперед, а положение о границе "оставить позади, учитывая глубокие разногласия в их рядах".

Об этом на своей странице в соцсети X 6 февраля написал журналист CNN Ману Раджу. Такое мнение высказали лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, сенатор Джон Корнин и другие высокопоставленные республиканцы.

"Я следовал указаниям моей конференции, которая настаивала на том, чтобы мы занялись этим в октябре. Я имею в виду, что на самом деле наша сторона хотела решить вопрос границы. Мы это начали", – заявил Макконнелл.

В то же время лидер большинства в Сенате США Чак Шумер "не сказал, как он будет действовать после завтрашнего неудачного голосования", пишет журналист.

Напомним, ранее именно республиканцы настаивали на голосовании за помощь для Украины, Израиля и Тайваня и защиту границы США одним пакетом. Республиканцы фактически взяли в заложники помощь Украине для продвижения собственных внутрипартийных интересов без возможностей для каких-либо никаких компромиссов, говорил сенатор Шумер.

Уже долгое время демократы и республиканцы не могут прийти к согласию по вопросу безопасности южной границы США с Мексикой, который также является частью пакета законопроектов о финансировании помощи странам-партнерам.

Республиканская партия требует более жесткой политики в отношении мигрантов. Среди требований – меры, которые усиливали бы безопасность американской границы, чтобы воспрепятствовать незаконной миграции, а также меры относительно мигрантов, которые не подаются на предоставление убежища.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Сенат США представил компромиссный вариант соглашения по дополнительному финансированию, предусматривающий помощь Украине, Израилю, а также выделение средств на укрепление южной границы. Голосовать за этот законопроект сенаторы должны были в среду, 7 февраля.

– Экс-президент США Дональд Трамп призвал американских сенаторов не голосовать за законопроект о миграционной реформе, предусматривающий также оказание помощи Украине и Израилю. Он резко раскритиковал компромиссное соглашение, назвав его "ужасным".

– Впоследствии президент США Джо Байден заявил, что соглашение о границе и деньгах для Украины не будет вынесено на голосование в Сенате именно из-за Трампа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!