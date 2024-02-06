'Ближайшие три дня покажут': Маркарова объяснила перспективы принятия помощи Украине в Конгрессе США

Помощь Украине от США до сих пор находится под угрозой. Ближайшие три дня покажут, проголосуют ли в Сенате США новое финансирование помощи Киеву в пакете с усилением миграционной политики Соединенных Штатов.

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Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире телемарафона. Она отметила, что для Украины не имеет значения, будут ли голосовать финансирование вместе с миграционными документами, или нет.

Маркарова напомнила, что первоначально новое финансирование помощи Украине в США хотели голосовать по отдельности. Но затем присоединилась помощь Израилю, а также защита границ от мигрантов.

При этом, по словам дипломата, весь декабрь в Конгрессе заявляли, что без границ новое финансирование для Украины невозможно. В настоящее время основной проблемой остается миграционная политика.

Но сейчас для Украины не важно, как будут голосовать финансирование – в пакеты или отдельно. Главное, чтобы эти средства для помощи в нашей стране были выделены.

"Сенат определился, что он будет голосовать вместе. Ближайшие три дня покажут, будет ли этот закон проголосован вместе. Дальше – дело за Палатой. Но для того, чтобы любой закон стал законом, обе палаты должны его проголосовать перед подписью президента", – объяснила Маркарова.

Как сообщал OBOZ.UA, Сенат США может проголосовать за законопроект с помощью Украины 7 февраля. В этом законопроекте, в частности, предполагается выделение Украине помощи в размере 60 миллиардов долларов.

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